Coronavirus, D'Orso: ''Caos Fiera Palermo conferma incapacità organizzativa e mancanza sensibilità''

Coronavirus, D'Orso: ''Caos Fiera Palermo conferma incapacitÓ organizzativa e mancanza sensibilitÓ''

''Occorre vaccinare garantendo condizioni dignitose alle persone e non trattandole come carne da macello'', dice Valentina D'Orso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2021 - 00:22:09 Letto 375 volte

“Comprendo la necessità di vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile, ma occorre farlo garantendo condizioni dignitose alle persone e non trattandole come carne da macello, lasciandole per ore in piedi, sotto la pioggia e al freddo. Non essere riusciti ancora dopo tre giorni a trovare delle soluzioni alternative, soluzioni che peraltro da più parti e anche dal M5S sono state suggerite, conferma non solo assoluta incapacità organizzativa, ma anche una evidente mancanza di sensibilità. Mi chiedo ad esempio: perché non adibire uno degli altri padiglioni della fiera a sala d’attesa dove far accomodare al coperto e sedute le persone prenotate per la fascia oraria immediatamente successiva. La Regione Siciliana ed il commissario straordinario Costa devono dare comunicazioni più chiare e lineari, non è possibile che ogni giorno vengano date indicazioni nuove e sempre diverse sulle modalità di prenotazione, di riprogrammazione, di convocazione perché stanno ingenerando nei cittadini una grandissima confusione e forse anche l’erroneo convincimento che chiunque si metterà in fila potrà avere la sua dose di vaccino”.

Lo dichiara la deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle, Valentina D’Orso.

