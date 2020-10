Coronavirus, Ferrandelli: ''Preoccupato aumento casi. Chiedo confronto con Sindaco e Sanità regionale''

Covid-19

Coronavirus, Ferrandelli: ''Preoccupato aumento casi. Chiedo confronto con Sindaco e SanitÓ regionale''

Balzo improvviso dei nuovi casi di Covid a Palermo, Ferrandelli: ''Comune e Regione pronti? Chiedo confronto con Sindaco e assessore regionale alla Salute''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2020 - 18:12:40 Letto 342 volte

“Si è registrato oggi un balzo improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia: 2.548 oggi, contro i 1.851 di ieri. È stata superata ampiamente quota duemila dunque, come non accadeva dal 29 aprile, e aumento secco più alto dal 24 aprile, quando i nuovi casi furono poco più di 3mila. A parziale spiegazione, il nuovo record di tamponi eseguiti in un solo giorno.



A Palermo la situazione sembra preoccupante e da più parti anche i sanitari denunciano l’aumento dei casi e dei ricoveri ed un rischio di riempire tutti i posti in terapia intensiva". Queste le dichiarazioni del leader dell’opposizione ed esponente nazionale di +Europa, Fabrizio Ferrandelli.



"Non nascondo la grande preoccupazione di ritrovarci tra 15 giorni con un numero ancora in crescita di contagi. Non mi pare che i palermitani abbiano colto lo spirito della ripartenza e ho paura che le istituzioni cittadine non abbiano messo in campo tutte le risposte adeguate alle contromisure del momento.



Le resse nei luoghi pubblici, un reperimento di nuovi spazi per le scuole del territorio pressoché inesistente, gli assembramenti per strade pedonali e non, l’incremento di utilizzo dei mezzi pubblici scarsi nei numeri e nella frequenza in corrispondenza con la riapertura delle scuole e tanto altro ancora - precisa Ferrandelli - sono per me un indice preoccupante di rischio e allarme.



Per questo motivo ho richiesto al presidente Toto Orlando un Consiglio comunale urgente alla presenza dei vertici della protezione civile, del sindaco e dell’assessore regionale alla Salute. Dobbiamo intervenire tempestivamente e con chiarezza - spiega Ferrandelli - con ordinanze efficaci e urgenti!



A partire dalle regole chiare, ma anche agevoli e sensate, sulla fruizione delle aree pubbliche, su quelle da gioco, sulla gestione dei servizi, sulla conoscenza delle misure in campo nelle reti sanitarie della città che servono la provincia e la regione. Ma sopratutto, dobbiamo intensificare ancora di più i controlli sul territorio e svolgere attività di sensibilizzazione.



Rischiamo di vanificare il sacrificio umano, economico, sociale dei mesi scorsi e - aggiunge - rischiamo che la Sicilia, presto, con l’ondata di influenza, arrivi alla paralisi. Il mio impegno continua a tutela di tutti e nel rispetto delle vittime di questi mesi.



Chi tutela e protegge la salute dei siciliani? Vedo, allerto, denuncio e agisco - conclude Ferrandelli - con buona pace di chi mi considera fastidioso e una spina al fianco".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!