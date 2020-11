Covid-19

Coronavirus, Giunta avvia tavolo di crisi e per la ripresa a Palermo

La Giunta comunale ha preso la decisione di costruire un percorso condiviso, per fare proposte operative al governo regionale e nazionale.

05/11/2020

"Abbiamo deciso di organizzare la prossima settimana due momenti di confronto con le associazioni di categoria prima e con le organizzazioni sindacali come primo passo per avviare un tavolo di crisi e per la ripresa a Palermo. La dichiarazione della Sicilia come zona arancione apre, di fatto, scenari gravissimi e incerti sul futuro economico di Palermo e della nostra regione. Per questo con la Giunta comunale abbiamo preso la decisione di costruire un percorso condiviso, per fare proposte operative al governo regionale e nazionale. Siamo di fronte ad una emergenza socio economica di dimensioni gravissime che richiede da un lato interventi urgenti non ingabbiati da lungaggini e lentezze burocratiche e dall'altro progetti di medio-lungo periodo, per costruire, quando l'emergenza sanitaria sarà finita, un percorso di ripresa solido".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando annunciando per lunedì e martedì prossimo due tavoli di lavoro dell'intera giunta comunale che saranno il momento iniziale del dialogo avviato con tutte le parti sociali.

