Coronavirus, il quadro aggiornato delle chiusure degli uffici comunali

Si comunica il quadro aggiornato degli uffici, sedi e impianti attualmente aperti e di quelli chiusi al pubblico per motivi legati all'emergenza Covid.

17/11/2020

AVVOCATURA

Al momento operativa.

CULTURA

Palazzo Ziino è aperto, i Cantieri Culturali Zisa sono aperti; lo Spasimo è chiuso fino a domani 18 novembre per sanificazione.

GAM - ECOMUSEO - ZAC

A seguito del DPCM del 3 novembre i siti in oggetto sono chiusi al pubblico.

POLIZIA MUNICIPALE

Gli uffici di P.M. sono tutti aperti al pubblico, fermo restando il rispetto del contingentamento degli accessi e delle prenotazioni effettuate tramite il sito istituzionale del Comune.

Ragioneria Generale

Regolarmente aperta, sebbene in essa non sussistono attività di sportello al pubblico, né di diretta erogazione di servizi ai cittadini. Gli uffici della Ragioneria sono contattabili tramite le mail.

SCUOLA

Allo stato attuale l'unica struttura dell'area scuola chiusa al pubblico per motivi legati all'emergenza COVID-19 è l'Asilo Nido "Girasole".

SERVIZIO CIMITERI

Attualmente rimangono chiusi al pubblico i locali di via Lincoln 144 che ospitano il Servizio Cimiteri.

SERVIZIO CONTRATTI

Chiusi i locali di via S.Biagio 4.

SERVIZIO DIGNITA' DELL'ABITARE

Chiusura al pubblico sino a data da destinarsi.

Servizio Sistema Bibliotecario Spazi Etnoantropologici e Archivio

Chiusi i seguenti servizi culturali:

Archivio Storico Comunale

Biblioteca Comunale "Leonardo Sciascia"

Biblioteca decentrata di Villa Trabia

Biblioteca decentrata "Borgo Nuovo"

Biblioteca decentrata "Il piccolo Principe"

Biblioteca decentrata "Pallavicino"

Biblioteca decentrata "Brancaccio"

Biblioteca del Museo Pitrè di Palazzo Tarallo

SERVIZIO SPORT

Alla data odierna risultano chiusi, per problematiche connesse all'emergenza Covid-19, la Piscina comunale (temporaneamente) e la Palestra S. Ciro.

SETTORE RISORSE UMANE

I locali sono regolarmente aperti.

UFFICIO TRIBUTI

Sede chiusa al pubblico ma resta aperto uno sportello meramente informativo, prospiciente su via Lincoln, che riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per tutte le attività relative al settore sono in uso i canali informatici accessibili dal sito istituzionale (cassetto tributario).

