stagione balneare

Coronavirus: in Sicilia sospeso avvio stagione balneare

In Sicilia la stagione balneare non partirà, è stata sospesa a data da destinarsi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2020 - 17:31:32 Letto 359 volte

In Sicilia, almeno per ora, la stagione balneare non partirà. L'avvio, previsto per legge il primo maggio, è stato sospeso a data da destinarsi. La decisione rientra tra le iniziative di contenimento del contagio da Coronavirus, adottate dall'assessorato alla Salute.

Sono stati sospesi, per adesso, anche tutti i lavori di campionatura delle acque.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!