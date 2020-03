Coronavirus

Coronavirus, ''La Domenica Favorita'' rinviata al 4 aprile

Posticipato al 4 aprile l'evento inaugurale della IV edizione de La domenica Favorita.

Pubblicata il: 05/03/2020

In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) il previsto Evento Inaugurale della IV Edizione de La Domenica Favorita dell’8 marzo, è stato posticipato a sabato 4 aprile mantenendo la stessa programmazione e le stesse modalità relative alla viabilità.

Si tratterà dunque di un Week end in favorita poiché l’Evento Inaugurale sarà immediatamente precedente a quello di domenica 5 aprile, già in calendario.

Vi segnaliamo inoltre che le visite guidate nei weekend (Weekend in Favorita) previste in questo periodo di sospensione attività, partiranno successivamente al Weekend inaugurale.

“In un momento in cui il nostro Paese attraversa un’emergenza sanitaria, pur non essendo Palermo tra le città colpite dalle restrizioni più stringenti e potendo con l’area del Parco a disposizione rispettare l’indicazione del DPCM del 4 marzo 2020, abbiamo ritenuto opportuno, di concerto con il Sindaco Leoluca Orlando e le Autorità competenti, unirci all’impegno nazionale verso quello che è un obiettivo condiviso. Ci sentiamo molto vicino alle Regioni e alle Città in questo momento maggiormente impegnate nel contrasto alla diffusione del virus. Avremo tempo di festeggiare tutti insieme in maniera più spensierata”.

Lo hanno dichiarato Nicola Tricomi, Nicola Fabio Corsini e Marco Lampasona, soci fondatori del Comitato “La Domenica Favorita”.

