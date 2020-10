Covid-19

Coronavirus, la mappa delle aperture e delle chiusure degli uffici comunali

Ecco la mappa degli uffici comunali aperti e chiusi per causa Covid19.

08/10/2020

Dopo i lavori di sanificazione previsti dal protocollo sulla emergenza Covid-19, da domani sarà riaperto al pubblico lo stadio delle Palme "Vito Schifani" di viale del Fante. Lo stesso avverrà anche per la palestra Sperone. La riapertura di queste due strutture si aggiunge, quindi, a quella del Pala Mangano e alla Piscina comunale.



Permane invece la chiusura dell'ufficio anagrafe di via Lazio dove sono in via di definizione le operazioni di sanificazione in attesa, poi, del nulla osta dell’ASP per la definitiva riapertura al pubblico.



Restano ancora chiusi gli uffici del settore partecipazione istituzionale della prima circoscrizione di piazza Giulio Cesare.

In tutte le altre circoscrizioni di questo settore le attività si svolgono regolarmente.



A far data dal 12 ottobre, a seguito del completamento degli interventi di igienizzazione e sanificazione, riapriranno al pubblico gli uffici comunali della postazione decentrata di Piazza Marina 44, nei giorni e negli orari stabiliti.



Stessa situazione di operatività si svolge a Palazzo delle Aquile, presso il Servizio Fondi Extracomunali a Palazzo Palagonia, all'Ufficio Contratti in via San Biagio ed ancora per il servizio di pianificazione territoriale che riceve, previo appuntamento, il giovedì dalle 11,45 alle 13,30; l'U.O. Passi Carrabili (Mobilità' Urbana) che riceve il lunedì dalle 9:00 alle 13:00, l'U.O. Certificazione Urbanistica che riceve previo appuntamento, mentre per la consegna dei certificati il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e l'U.O. Edilizia Convenzionata che riceve il pubblico il martedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 11:30 alle 13:30.



Regolarmente operativo anche il Polo Tecnico di Via Ausonia (Area Tecnica della Rigenerazione e delle OO.PP. e Area Pianificazione Urbanistica). Qui il pubblico si riceve previo appuntamento ed esclusivamente nei locali che sono stati adeguati alle direttive stabilite dalle norme di prevenzione Covid 19. La prenotazione serve anche per i servizi dedicati al cittadino dalla polizia municipale.



L'ufficio di Staff del Direttore Generale in Via del 4 Aprile piano 3°, è regolarmente aperto e precisamente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì; i rimanenti giorni chiuso per lavoro agile dei dipendenti.



Non si registra nessuna chiusura a causa dell'emergenza covid-19 nei siti dell’Area Culture



Il Settore Tributi non è stato aperto al pubblico se non dietro appuntamento per gli accertamenti con adesione e che, essendo in corso di notifica gli avvisi IMU e tra poco gli avvisi bonari Tari si è disposta l'apertura di un mero sportello informativo prospiciente Piazza Giulio Cesare, sempre previo appuntamento.



L'Ufficio Elettorale e Stato Civile sito presso la U.P. di Piazza Giulio Cesare 52 - Palazzo Monumentale lato monte ad oggi è aperto al pubblico secondo gli ordinari orari di servizio.

Le attività di front-office vengono effettuate tramite appuntamento on line, secondo la calendarizzazione presente sul sito istituzionale del Comune.



Aperti il Servizio Ambiente presso Villa Trabia, l'Ufficio Autonomo al C.C., Palazzo Palagonia, l'Ufficio Sanità, Farmacie e Mercati Generali, gli uffici del Servizio Musei e Spazi Espositivi, quello del servizio Dignità dell'Abitare che riceve su appuntamento martedì, mercoledì e giovedì, gli uffici di Villa Niscemi, il CIT, l'URP, la Statistica, il Garante infanzia e adolescenza ed ancora l'ufficio dell'avvocatura comunale, il Settore OO.PP./ Città Storica, il settore Delle Risorse Immobiliari e la unità produttiva di Via Astorino che riceve il pubblico per appuntamento, concordato via mail e/o telefonica. Regolarmente aperti, infine, gli uffici del Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco.



L'Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili, (sede e strutture decentrate) è regolarmente aperta e che il personale è in servizio in presenza, a rotazione, nella misura del 50%, mentre il rimanente personale lavora in regime di smart working. L'unica struttura decentrata chiusa attualmente per covid è l'Asilo Nido Comunale "Faro".



l'Area dello Sviluppo Economico, è regolarmente aperta e che il personale è in servizio in presenza, a rotazione, nella misura del 50%, mentre il rimanente personale lavora in regime di smart working.

Il pubblico si riceve per appuntamento preso attraverso la piattaforma in dotazione all'Ufficio (Super@) ed esclusivamente nei locali che sono stati adeguati attrezzati e conformi alle direttive stabilite dalle norme di prevenzione Covid 19 e secondo il DVR per rischio specifico previsto per l'Area.



Le sedi di Villa Trabia e di Casa Natura dell'Ufficio del Capo Area dell'Area del Decoro Urbano e del Verde/ Responsabile del Verde Urbano sono regolarmente aperte e così pure le sedi decentrate.



L’ufficio Cimiteri è regolarmente aperto, ricevendo il pubblico con le dovute precauzioni.



Il Servizio Trasporto Pubblico di Massa, per la tipologia di lavoro, non riceve ordinariamente pubblico, ma è aperto con personale in lavoro agile parziale.



Restano chiusi il Cantiere Cascino e Impianto Velodromo Paolo Borsellino. In attesa di comunicazioni da parte dell'ASP, gli Uffici con sede presso la Ragioneria Generale, sono chiusi. Chiuso anche l'ufficio del Webmaster, il cui personale opera in smart working.



Infine, si riporta di seguito l'elenco dei siti afferenti il Settore della Cittadinanza solidale con indicazione della circostanza apertura previa prenotazione ovvero chiusura seppure non determinata per problemi connessi al covid



- Settore della Cittadinanza solidale- Palazzo Magnisi - Aperto

- Servizio Sociale I area Circoscrizionale - Aperta

- Servizio Sociale II area Circoscrizionale - Aperta

- Servizio Sociale III area Circoscrizionale - Chiusa

- Servizio Sociale IV area Circoscrizionale- Aperta

- Servizio Sociale V area Circoscrizionale- Aperta

- Servizio Sociale VI area Circoscrizionale - Aperta

- Servizio Sociale VII area Circoscrizionale - Aperta

- Servizio Sociale VIII area Circoscrizionale - Aperta

- Spazio Neutro - Aperto

- Centro anziani- Aperto

- Mediazione giustizia Riparativa- Chiuso

- Equipe Interistituzionale - Aperto

- Affido e Adozioni- aperto con chiusura nella giornata del mercoledi pomeriggio

- Emergenze sociali- Chiuso

- A sostegno- Aperto

- Casa dei diritti- Chiuso

- Tutela minori- Aperto

- Ufficio H - Aperto

