Coronavirus, Lega: più controlli per evitare terza ondata

L'appello di Minardo, Catalfamo e Cantarella: tenere conto di indicazioni Cts e contagi in aumento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2020 - 13:45:33 Letto 388 volte

Le indicazioni del Comitato tecnico scientifico e il numero dei contagi ancora in aumento in Sicilia ci dicono che non è possibile abbassare la guardia. Facciamo appello al Presidente della Regione Nello Musumeci e al governo nazionale perché in questa fase delicata "vengano intensificati i controlli sulle misure di contenimento della pandemia" lo affermano in una nota congiunta il deputato nazionale della Lega Nino Minardo, il capogruppo all'Ars Antonio Catalfamo e il vicesegretario regionale della Lega in Sicilia Fabio Cantarella.

"Siamo ancora in piena emergenza - si legge ancora nella nota - e per non ritrovarci nelle stesse condizioni di qualche settimana fa con ospedali pieni, pronto soccorso saturi, lunghe file di ambulanze occorre un piano regionale di sicurezza rigido affidandosi a tutte le forze in campo e valutando anche la possibilità di stilare protocolli con istituti di vigilanza privati e associazioni di volontariato per vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni previste e del rispetto delle regole".

"Evitare che la curva torni a salire significa più controlli ma anche più responsabilità da parte dei cittadini. Il rischio è ancora alto e la terza ondata potrebbe essere ancora più devastante delle prime due sia sul piano sanitario che su quello economico." conclude il documento degli esponenti della Lega.

