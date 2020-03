Rap

Coronavirus, lunedì chiudono due centri comunali di raccolta

Da lunedì chiudono 2 CCR. Nessun conferimento la domenica, saranno soppresse le postazioni mobili.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2020 - 18:49:49 Letto 387 volte

La RAP informa che, nell'ambito delle misure di contenimento dell’emergenza per il COVID 19, nel dare compiuta attuazione alle disposizioni impartite dai decreti ministeriali e regionali, d’intesa con l’Amministrazione comunale, da lunedì 16 marzo, saranno inibiti al pubblico, i Centri Comunali di Raccolta di Piazzetta della Pace e di via Nicoletti e soppresse le postazioni mobili di Piazza San Marino, Piazza Santa Cristina e via Li Bassi.

Rimarranno aperti, dal lunedì al sabato, tranne la domenica esclusivamente i CCR Oreto e Picciotti con il seguente orario.

CCR Oreto: dalle ore 7 alle ore 13, da lunedì a sabato;

CCR Picciotti: dalle ore 13 alle ore 17, da lunedì a sabato.

Nei CCR che rimarranno aperti non sarà possibile l’utilizzo delle bilance per le pesate delle frazioni domestiche del sistema incentivante come provvedimento nel contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Già a partire da questa domenica i CCR saranno tutti chiusi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!