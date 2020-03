sanificazione

Coronavirus, online il piano degli interventi di sanificazione delle strade di Palermo

Interventi di sanificazione. Il programma aggiornato sempre online.

23/03/2020

Come già annunciato ieri, l’Amministrazione Comunale di concerto con la Rap per intensificare su tutto il territorio palermitano le azioni di igienizzazioni e lavaggio strade, ha stilato un programma dettagliato che abbraccia tutto il territorio comunale, dando massima priorità ai presidi Ospedalieri, Caserme e luoghi di aggregazione dove insistono farmacie, supermercati e centri sociali.

L'andamento del programma è monitorato costantemente dall'Assessore Marino con i vertici dell'azienda, al fine di garantire la più veloce esecuzione e, se necessari, gli adeguamenti dovuti per esempio alla pioggia che impedisce la regolare esecuzione.



Il programma degli interventi, disponibile sempre aggiornato all'indirizzo http://tiny.cc/PA_IG_0323, è redatto tenendo conto della disponibilità di mezzi della RAP, del Coime o in affitto.

Se alcune aree non dovessero essere servite entro la settimana, i recuperi avverrano da lunedì 30 marzo, dedicando il sabato ad altre zone della città per coprire a raggiera tutte le aree.

Da martedì 31, in turno notturno, si riprogrammeranno nuovamente gli interventi con partenza dai quartieri Mezzomonreale e villa Tasca, Sferracavallo e Tommaso Natale.

