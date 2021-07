Covid-19

Coronavirus, Orlando in visita al centro vaccinale Chiesa Sant'Andrea

''Importanti iniziative hanno lo scopo di avvicinare la cittadinanza ad un semplice gesto fondamentale che è cura per noi stessi e per l'intera comunità'', ha detto Leoluca Orlando.

Stamattina il sindaco Leoluca Orlando ha visitato il centro vaccinale della chiesa di Sant'Andrea coordinato dal dott. Vincenzo Prestianni, medico dell'Asp da anni impegnato nell'assistenza dei senzatetto.



Il centro vaccinale gestito dall'Azienda sanitaria provinciale, dalla confraternita di Sant'Andrea dei Farmacisti (ex Aromatari), nell'ambito del progetto nato tra l'Arcidiocesi di Palermo e il Centro Diocesano Confraternite, ha l'obiettivo di portare il vaccino nel territorio sensibilizzando gli abitanti della zona.

"Esprimo grande apprezzamento all'Asp e quindi al direttore generale Daniela Faraoni, alla confraternita di Sant'Andrea dei Farmacisti, al dott. Vincenzo Prestianni e a tutto il suo staff. L'unico modo per sconfiggere definitivamente la pandemia è vaccinarsi. E simili importanti iniziative hanno lo scopo di avvicinare la cittadinanza ad un semplice gesto fondamentale che è cura per noi stessi e per l'intera comunità".

