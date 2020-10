Covid-19

Coronavirus, presunto caso di positività presso gli uffici città Storica

Presunto caso di positività al Covid 19 di un dipendente in servizio presso la Città Storica.

Pubblicata il: 26/10/2020

Presunto caso di positività al Covid 19 di un dipendente in servizio presso la Città Storica, in via precauzionale è stata disposta la chiusura, per la giornata di domani 27 ottobre, dell'ex Noviziato dei Crociferi al fine di procedere alla sanificazione di tutti i locali.

Tutto il personale sarà posto in lavoro agile sino a nuove comunicazioni.

