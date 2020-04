coronavirus

Coronavirus: sabato negozi alimentari aperti fino alle 23

I negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l'orario di apertura di domani (sabato 11 aprile) fino alle ore 23.

Per agevolare le famiglie, in previsione delle due giornate festive di chiusura (domenica e lunedì), i negozi alimentari, già autorizzati, potranno prolungare l’orario di apertura di domani (sabato 11 aprile) fino alle ore 23. Resta il divieto assoluto di lavorare la domenica e i festivi, anche per gli alimentari e anche per le consegne a domicilio. Potranno lavorare solo farmacie e edicole.

Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci, con una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti.

Fonte: Protezione Civile Regionale

