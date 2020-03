Coronavirus

Coronavirus, sospesi eventi e manifestazioni a Palazzo delle Aquile

Fino al 3 aprile 2020 sospesi eventi e manifestazioni a Palazzo delle Aquile.

Pubblicata il: 05/03/2020

In applicazione del DPCM del 4.3.2020 emesso dal Governo Nazionale relativo alle "misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" la Presidenza del Consiglio comunale in data odierna ha sospeso tutti gli eventi autorizzati e, fino al 3 aprile 2020, salvo diverse disposizioni ministeriali, non autorizzerà l'utilizzo dell'Atrio Monumentale, dell'Aula Mauro Rostagno e di Sala delle Lapidi.

