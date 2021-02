Covid-19

Coronavirus, statistiche aggiornate al 21 febbraio: ulteriore rallentamento dei contagi in Sicilia

I dati della settimana mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2021 - 17:44:37 Letto 377 volte

Al termine della settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2021, si propongono la tavola e i grafici aggiornati relativi al confronto degli indicatori della Sicilia con quelli delle altre regioni e delle province autonome.

I dati della settimana mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva. A livello nazionale invece il numero dei nuovi positivi fa registrare un leggero incremento.

In Italia, complessivamente, nella settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 si sono registrati 87367 nuovi positivi, il 2,6% in più rispetto agli 85141 della settimana precedente; nello stesso periodo in Sicilia si sono registrati 3246 nuovi positivi, con una diminuzione del 22,5% rispetto ai 4190 della settimana precedente.

A partire dal 15 gennaio 2021 i dati diffusi dalla Protezione Civile relativi al numero di tamponi effettuati comprendono anche i test antigenici rapidi. Nel corso della settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 in Sicilia sono stati effettuati 3149,9 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 3137,8 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di tamponi per 100 mila abitanti è stato effettuato nella P.A. di Bolzano (11949,7) e in Abruzzo (6971,0). Il minor numero di tamponi è stato effettuato in Calabria (754,7 ogni 100 mila abitanti) e Puglia (1486,5).

Escludendo i tamponi di controllo, in Sicilia sono stati testati 35.703 nuovi casi, l’1,1% in più rispetto alla settimana precedente. In rapporto alla popolazione residente sono stati testati 718,6 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 1045,7 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il maggior numero di nuovi casi testati per 100 mila abitanti è stato effettuato in Abruzzo (3287,8) e in Molise (1911,2). Il minor numero di nuovi casi testati è stato effettuato in Veneto (380,3 ogni 100 mila abitanti) e in P.A. di Trento (412,7).

Nella settimana dal 15 al 21 febbraio 2021, in Sicilia si sono registrati 65,3 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 145,0. I valori più bassi si sono registrati in Sardegna (29,5), Valle d’Aosta (43,8) e Calabria (59,7), mentre i valori più elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (567,2), P.A. di Trento (304,2) e Abruzzo (254,4).

Nella settimana dal 15 al 21 febbraio 2021, in Sicilia si sono registrati 65,3 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 145,0. I valori più bassi si sono registrati in Sardegna (29,5), Valle d’Aosta (43,8) e Calabria (59,7), mentre i valori più elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (567,2), P.A. di Trento (304,2) e Abruzzo (254,4). Con riferimento ai nuovi casi testati, in Sicilia la percentuale di nuovi positivi è pari al 9,1%. Il valore medio nazionale è pari al 13,9%. I valori più bassi si sono registrati in Sardegna (3,9%) e nel Lazio (6,0%), mentre i valori più elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (78,2%) e in P.A. di Trento (73,7%).

Nella settimana dal 15 al 21 febbraio 2021, in Sicilia si sono registrati 3,0 nuovi deceduti per 100 mila abitanti. La media nazionale è risultata pari a 3,6. I territori con i valori più bassi sono la Valle d’Aosta (0,8), la Calabria (1,0) e la Campania (2,0), mentre i territori con i valori più elevati sono l’Umbria (9,0), il Molise (8,3) e la P.A. di Bolzano (7,0).

Il tasso di letalità (deceduti per 100 positivi) della Sicilia, calcolato con riferimento a tutti i deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è pari a 2,7. La media nazionale è pari a 3,4; i valori più elevati si registrano in Valle d’Aosta (5,2), Lombardia (4,8) e Liguria (4,7), mentre i valori più bassi in Campania (1,6), Calabria (1,8) e P.A. di Bolzano (1,9).

Gli attuali positivi (al netto cioè dei guariti e dei deceduti) in Sicilia sono pari a 587,3 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è pari a 645,5, e i territori con i valori più elevati sono la P.A. di Bolzano (1307,9), la Campania (1232,2) e l’Abruzzo (989,8) e mentre i territori con i valori più bassi sono la Valle d’Aosta (106,0), il Piemonte (295,3) e la Liguria (316,9).

In Sicilia vi sono 17,0 ricoverati (non in terapia intensiva) ,ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 29,6. I valori più elevati si registrano in Umbria (53,2), P.A. di Bolzano (46,2) e Abruzzo (44,9). I valori più bassi si registrano in Valle d’Aosta (4,8), Calabria (88,7) e Basilicata (14,0).

In Sicilia vi sono 2,9 ricoverati in terapia intensiva ogni 100 mila abitanti. I valori più elevati si registrano in Umbria con 9,4 e in P.A. di Bolzano con 6,8. Il valore medio nazionale è pari a 3,5. I valori più bassi si registrano in Basilicata (0,7), Valle d’Aosta (0,8) e Calabria (0,8).



< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!