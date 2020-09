scuolabus

Coronavirus, sugli scuolabus dell'Amat installati i purificatori d'aria

Sanificare in maniera continua l'aria all'interno degli scuolabus è l'obiettivo che si è dato Amat.

Pubblicata il: 22/09/2020

Sanificare in maniera continua l'aria all'interno degli scuolabus è l'obiettivo che si è dato Amat per garantire al meglio la protezione degli studenti trasportati durante il servizio scolastico effettuato per conto del comune di Palermo.

A tale scopo, su ciascun veicolo sono stati installati gli innovativi sistemi AIRsteril, testati e certificati dall'Ente internazionale SGS e già utilizzati in ambito aereospaziale e sanitario che, utilizzando la tecnologia della fotocatalisi, purificano e disinfettano simultaneamente l'aria e le superfici all'interno dell'abitacolo.

