Solidarietà

''Corone di fiori'' un video a sostegno dei bambini del Parco del Sole di Palermo

Il video è stato realizzato per sostenere i bambini del Parco del Sole, associazione di promozione sociale gestita da volontari con sede alla Chiesa di San Giovanni Decollato del quartiere Albergheria di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/05/2020 - 12:49:01 Letto 384 volte

È online il video inedito della cantautrice e sperimentatrice Lucina Lanzara, realizzato con il coro delle “Voci vicine a distanza” per sostenere i bambini del Parco del Sole di Palermo. Ideato all’inizio della quarantena da coronavirus, liberamente ispirato al canto patriottico “Fischia il vento”, il brano è un mantra, un inno di ringraziamento all’Italia impegnata a fronteggiare l’emergenza da covid-19.

“Corone di fiori” è un progetto di partecipazione che ha coinvolto numerosi cittadini e artisti di età diverse, provenienti da tutta Italia (Matera, Vasto, Palermo, Sciacca, Genova, Recco, Marsiglia, Roma, Cagliari) e anche dall’Africa. Guidati da Lucina Lanzara, i partecipanti si sono incontrati “virtualmente” per le prove canore. “Sono stata sorpresa - racconta commossa l’artista siciliana - dall’impegno, dalla cura e dall’entusiasmo dimostrati da ciascuno di loro”.

Una sfida a distanza

L’inno “Corone di fiori” è stato scritto all’inizio della quarantena da corona virus covid-19 per un Flashmob sonoro con gli inquilini del condominio dell’artista. Successivamente l’idea si è evoluta in una iniziativa a distanza: il format delle voci vicine, con cui Lucina Lanzara incoraggia le persone comuni a cantare e a sperimentarsi sulla scena, è stato applicato questa volta a distanza. L’artista ha lanciato sui social la sua sfida a partecipare virtualmente agli incontri di formazione per poter registrare dalle proprie case i file audio/video. L’adesione è stata massiccia e i file ricevuti sono stati oltre 350. Il montaggio e l’audio sono stati curati da Massimo Sigillò Massara. Il leader e fondatore del gruppo vocale SeiOttavi ha realizzato arrangiamento e mix del brano con i file inviati dagli amatori coristi e dai musicisti professionisti.

“Corone di fiori” per il Parco del Sole di Palermo

Il video è stato realizzato per sostenere i bambini del Parco del Sole, associazione di promozione sociale gestita da volontari con sede alla Chiesa di San Giovanni Decollato del quartiere Albergheria di Palermo. Il Parco del Sole offre ai bambini del territorio beni e attività: doposcuola pomeridiano, attività educative e ricreative, spesa alimentare, abbigliamento fino a 14 anni. Lucina Lanzara tiene qui i suoi laboratori di musica e drum circle.

Per coloro i quali desiderassero dare il proprio contributo è possibile effettuare una donazione libera cliccando qui.

È possibile recapitare vestiti per bambini fino a 14 anni, pacchi di spesa, strumenti musicali, cancelleria. La consegna di spesa o abbigliamento va concordata con il Presidente del Parco del Sole Massimo Messina a cui è possibile scrivere all’indirizzo me.massimo67@gmail.com

Il 24 maggio si chiuderà la campagna per sostenere le attività del Parco del Sole.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!