''Così Palermo Rinasce. Idee, valori e proposte per Palermo'', venerdì 22 aprile incontro politico con la lista ''Prima l'Italia''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2022 - 09:54:42 Letto 707 volte

“Così Palermo Rinasce. Idee, valori e proposte per Palermo” è il titolo dell’incontro organizzato da Elisabetta Luparello, Antonio Triolo, Maurizio Calivà e Adriano Livolsi, candidati al Consiglio Comunale con la lista “Prima l’Italia”, simbolo con il quale la Lega si presenterà alle elezioni amministrative.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 22 aprile 2022 alle ore 18.00 all’Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino, 62. All’appuntamento, che sarà l’occasione per approfondire i principali temi che saranno oggetto della campagna elettorale e per i quali i candidati si impegneranno, interverranno Alberto Samonà, Assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana; il Senatore Luca Briziarelli, Vice Presidente della Commissione Bicamerale Ecoreati e l’Onorevole Francesco Scoma, Segretario della Camera dei Deputati e Candidato a Sindaco per "Prima l'Italia". Porterà il saluto del partito, Francesco Di Giorgio, Coordinatore Provinciale della Lega.

Nel corso dell’incontro saranno anche presentati i candidati alle circoscrizioni di “Prima l’Italia” che sostengono il progetto #PalermoRinasce.

“Palermo ha bisogno di rinascere dalle macerie di una gestione che negli ultimi anni ha fatto sprofondare la Città in una condizione disastrosa – sottolineano gli organizzatori – ed è per questo che vogliamo presentare un progetto politico che possa ridarle orgoglio e una prospettiva di futuro”.

Ingresso libero nel rispetto delle norme anticovid.

