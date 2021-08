Cous Cous Fest

Cous Cous Fest, si parte dal 17 al 26 settembre

Quest'anno i Campionati di cous cous, quello italiano e quello internazionale, saranno ospitati all'interno del Giardino del Santuario. Iscrizioni fino a domenica per la gara internazionale.

26/08/2021

Scade domenica 29 agosto il termine per la presentazione delle candidature per la partecipazione al Bia Cous Cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous che metterà a confronto, a San Vito Lo Capo, chef provenienti da tutto il mondo nell'ambito della prossima edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 17 al 26 settembre. Il festival, prodotto dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, è supportato da Bia Spa, Conad, UniCredit e Icare.

Gli chef internazionali hanno gli ultimi giorni di tempo per iscriversi, sul sito www.couscousfest.it, e caricare sulla piattaforma la fotografia di una ricetta a base di cous cous realizzata in qualsiasi variante (verdure, carne, pesce, frutta, dolce, etc.). A giudicare le candidature ci saranno due giurie, una tecnica e una popolare, formata dai navigatori del web che potranno votare sul sito del Cous Cous Fest il loro piatto preferito. La giuria tecnica è presieduta da Eleonora Baldwin, blogger romano-americana che ha una trasmissione su Gambero Rosso tv ed è composta da Eleonora Cozzella, giornalista, degustatrice e critico gastronomico per professione e dalla chef senegalese Mareme Cisse, campionessa del mondo in carica.

La prossima edizione della manifestazione, la 24esima, si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 17 al 26 settembre. Quest'anno i Campionati di cous cous, quello italiano e quello internazionale, saranno ospitati all'interno del Giardino del Santuario, l'affascinante e suggestivo giardino mediterraneo alle spalle del Santuario di San Vito Lo Capo a cui si accederà esibendo il Green Pass e un documento di identità in corso di validità (in ottemperanza al D. L. 23/07/2021). Il palco allestito all'interno del Giardino ospiterà anche i cooking show con grandi chef e momenti di approfondimento e intrattenimento con artisti, ospiti e amici del Fest.

“Stiamo lavorando – ha detto Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo – insieme alla società Feedback per lo svolgimento della 24esima edizione della manifestazione che sarà all’insegna della sicurezza e del rispetto di tutte le normative anti-Covid”.

A condurre gli appuntamenti sul palco saranno le due “coppie” formate dallo chef Andy Luotto e Sara Castellana, volto di Quelli che il calcio e Rai Sport e quella composta dal conduttore italiano Federico Quaranta e dalla giornalista Marzia Roncacci. Due i punti di degustazione di cous: uno sulla spiaggia, la Casa del cous cous dal mondo che proporrà le ricette internazionali e uno all'interno del Giardino del Santuario, la Casa del cous cous di San Vito Lo Capo, con posti a sedere ed accesso con Green pass. Il ticket degustazione ha un costo di 10€ e comprende una porzione di cous cous a scelta tra le varianti proposte, un bicchiere di vino o una bibita e un caffé. Sarà allestito invece sul lungomare di San Vito Lo Capo il villaggio espositivo che metterà in mostra prodotti dell'artigianato e dell'enogastronomia siciliana. Maggiori informazioni sul sito www.couscousfest.it

