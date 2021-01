scuole e Covid

Covid 19, Al via lo screening gratuito alla Fiera per il personale degli asili e scuole per l'infazia

Accesso dedicato presso la Fiera del Mediterraneo per lo screening con tamponi rapidi del personale degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, sia pubbliche che private.

11/01/2021

Sarà attivo a partire dalle ore 14.00 di oggi pomeriggio, fino alle ore 18, l'accesso dedicato presso la Fiera del Mediterraneo per lo screening con tamponi rapidi del personale degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, sia pubbliche che private.

Il servizio, che è gratuito e che è partito grazie alla collaborazione tra Comune, Asp ed Esercito, sarà effettuato oggi, domani e mercoledì 13 gennaio, presso la Fiera del Mediterraneo. L'ingresso sarà consentito da piazza Cascino.



"Rivolgiamo un invito a tutti i lavoratori, personale educativo e amministrativo, perché si rechino alla Fiera del Mediterraneo per effettuare lo screening - hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora Giovanna Marano - a garanzia sia della sicurezza dei bambini e delle loro famiglie, sia per quella di tutti coloro che lavorano nelle scuole. Il nostro ringraziamento va all'Asp e all'Esercito per la collaborazione nell'organizzazione di questo servizio dedicato".

