Covid, nuova ordinanza Musumeci: mascherina sempre, anche da soli

Nuova ordinanza anti-Covid di Musumeci con misure più stringenti per frenare i contagi ed evitare un altro lockdown in Sicilia.

La nuova ordinanza di Musumeci arriva a causa dell’impennata dei contagi a cui si assiste in queste settimane. La decisione di emanare la nuova ordinanza è arrivata dopo un vertice tra Musumeci e l’assessore alla Salute Razza che intanto ha predisposto un nuovo piano per i posti letto negli ospedali. Il comunicato arriva dalla Regione, ed evidenzia che non ci sarà alcun lockdown ma nuove restrizioni per frenare il dilagare del coronavirus in Sicilia.

La prima novità riguarda l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto, a qualsiasi ora del giorno e della notte. La mascherina sarà obbligatoria anche se viene rispettato il metro di distanza. Quindi anche camminando in strada o quando si è da soli. La seconda novità riguarda gli assembramenti nei locali. Previsto il pugno duro sulla movida.

