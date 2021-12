vaccino

Covid-19, il 13 dicembre un ventro vaccinale presso la residenza universitaria San Saverio ERSU Di Palermo

L'ERSU Palermo ha aderito alla proposta della Direzione Generale dell’ASP Palermo, per l’allestimento di un centro vaccinale occasionale.

Pubblicata il: 07/12/2021

L’ERSU Palermo ha aderito alla proposta della Direzione Generale dell’ASP Palermo, per l’allestimento di un centro vaccinale occasionale, giorno 13 Dicembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso la Sala mostre della Residenza Universitaria San Saverio (via Giovanni Di Cristina n. 7, Palermo).

La vaccinazione è aperta a tutta l’utenza dell’Ente (amministratori, collaboratori, personale a qualunque titolo in servizio presso l’Ente, Lavoratori Emergenza Palermo – Ex Pip, loro famiglie e studenti, ai dipendenti delle Società erogatrici di servizi per conto dell’Ente) e sarà disponibile anche a soggetti esterni (dai 12 anni in su).

Verranno somministrati esclusivamente vaccini Moderna e Pfizer, in prima, seconda e terza dose, a tutta la popolazione, residente e non, che abbia compiuto i 12 anni; i minorenni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.

Al fine di permettere un’adeguata organizzazione, tutti gli interessati sono invitati a dare la propria adesione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/12/2021, compilando il modulo reperibile al seguente link https://www.ersupalermo.it/intranet/modulo-richiesta-per-sottoporsi-alla-somministrazione-del-vaccino-covid-19/

I vaccinandi dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare in sede vaccinale, la modulistica appositamente predisposta da ASP, resa disponibile al seguente link https://www.ersupalermo.it/intranet/moduli-vaccino-covid-19/

