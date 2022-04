Covisian-Almaviva

Covisian-Almaviva, Rita Barbera: ''Mattarella faccia sentire la sua voce''

''Ritengo che non solo il Capo dello Stato ma il Governo tutto debba impedire quella che passerà alla Storia come macelleria sociale'', dichiara Rita Barbera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2022 - 09:40:38 Letto 817 volte

«Mi associo – dichiara Rita Barbera – alla richiesta che i 543 lavoratori del call canter ex-Alitalia hanno rivolto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La decisione arbitraria che vede come conseguenza il licenziamento di 221 lavoratori di Covisian e dei 322 lavoratori di Almaviva in cassa integrazione danneggia non solo le singole lavoratrici e i singoli lavoratori ma danneggia, purtroppo irreparabilmente un tessuto sociale che è stato disponibile ad accettare le molte sfide che hanno contraddistinto il suo percorso. Sarà inoltre vanificata la capacità di crescita professionale dimostrata dalle lavoratrici e dai lavoratori che hanno permesso alle aziende di garantire un servizio di qualità sempre crescente. L’occupazione della sede del call center di via La Malfa è non solo un atto simbolico ma rappresenta la volontà di essere fisicamente in quel luogo che ha permesso a migliaia di famiglie di sognare il proprio futuro e cercare di realizzarlo senza andarsene dalla propria terra. Ritengo che non solo il Capo dello Stato ma il Governo tutto debba impedire quella che passerà alla Storia come “macelleria sociale”»

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!