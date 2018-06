cerimonia di premiazione

Cultural Heritage Rescue Prize

Quest'anno la terza edizione si è celebrata a Palermo con una cerimonia di premiazione a Villa Niscemi, e assegnata a Syed Khaled, direttore della biblioteca al-Qadiriya Library di Baghdad

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 13/06/2018 - 09:38:35 Letto 348 volte

Il Cultural Heritage Rescue Prize, sostenuto da una rete di influenti partner istituzionali, da UNESCO a ICCROM, dal Ministero dei Beni Culturali al World Monuments Fund di New York è un riconoscimento rivolto a quegli eroi civili che lavorano per la salvaguardia del patrimonio culturale mondiale, rischiando la vita in prima persona.

Quest’anno la terza edizione si è celebrata a Palermo con una cerimonia di premiazione a Villa Niscemi, e assegnata a Syed Khaled, direttore della biblioteca al-Qadiriya Library di Baghdad per il suo coraggio: un fondo di 2.900 manoscritti preziosissimi, alcuni millenari, e di 86.000 volumi di epoche diverse, è stato salvato dalla distruzione. La struttura è scampata a un missile di guerra, a un’autobomba Isis e a ripetute minacce. Per la giuria la volontà di “rafforzare il dialogo e la tolleranza culturale e religiosa” si è identificata ancora una volta con l’attenzione per i beni materiali e immateriali, che sono fondamenta di una comunità, di un popolo, di un Paese. “È La prima volta che la nostra istituzione, impegnata nella conservazione del patrimonio librario iracheno e mesopotamico, riceve questa attenzione internazionale e viene riconosciuta per il suo lavoro - dichiara Khaled. - Sono lieto che ciò sia avvenuto in Italia: gli americani e gli inglesi considerano l’Iraq solo per il petrolio, l’Italia ci considera per il patrimonio culturale, per i monumenti, l’arte ed i libri”.

Il riconoscimento è stato consegnato da Francesco Rutelli, presidente dell’Associazione Incontro di Civiltà e promotore dell’iniziativa. “L’iniziativa ha il merito di mettersi sulle tracce di storie nascoste, di luoghi tanto simbolici quanto lontani dagli occhi dell’Occidente, - spiega Rutelli - viaggiando lungo traiettorie calde dello scacchiere geopolitico internazionale. La prima edizione, nel 2014, aveva incoronato Mamoun Abdul Karim, Direttore delle Antichità di Damasco, per l’azione di contrasto alla distruzione culturale della sua terra: in un solo volo aereo aveva messo in salvo 13mila pezzi di un museo siriano. Nel 2016 fu la volta del musicologo Ahmad Naser Sarmast per l’impegno a favore della libertà intellettuale dei giovani in Afganistan: l’Istituto Nazionale di Musica, da lui fondato e diretto, incarna il potere della creatività e del suono contro il pugno duro del regime”.

Per non dimenticare la storia, nel 2003, dopo l’arrivo delle truppe USA in Iraq, dieci biblioteche vennero distrutte nella sola Baghdad, un disastro nazionale oltre ogni immaginazione. Mentre la Al-Qadiriyya Library è riuscita a salvare il suo tesoro, infatti uno dei libri più affascinanti che vi si possono ammirare è un testo del 13esimo secolo, che è riuscito a sopravvivere al saccheggio della città del 1258 ad opera del generale mongolo Hulegu, nipote di Gengis Khan, in cui morirono 800mila persone e durante il quale i mongoli bruciarono le biblioteche e gettarono i libri nel Tigri. Il libro custodito a Baghdad è uno dei pochissimi recuperati quel giorno dalle acque del fiume. Nel 2003 la biblioteca non è stata oggetto di distruzioni per merito del grande coraggio e impegno di personale e volontari che insieme al bibliotecario Abdulmajid Mohamed trascorse un intero giorno con altri membri dello staff nascondendo tutti i volumi più preziosi nei sotterranei e sigillando i nascondigli, anche con l’avvicinarsi degli scontri che insanguinavano le vie della città. Una nuova minaccia è giunta alla biblioteca dopo il discorso del 2014 del Califfo Al Baghdadi e l’ondata di distruzioni portata avanti dall’Isis. Ancora una volta, l’impegno di Abdulmajid Mohamed e dei suoi colleghi ha permesso il salvataggio dei tesori della biblioteca.

Attentare al patrimonio culturale, colpendo al cuore una comunità. Spezzarne i legami con l’origine, consumarne la memoria, dissolverne la logica dei rituali e delle relazioni è quanto accaduto in Iraq o in Siria, in questi anni. Una strage progressiva, attuata per mano di un nemico senza volto, di difficile identificazione. E per questo ancora più feroce.

“Finalmente, da qualche anno – continua Rutelli - abbiamo iniziato a capire che proteggere il Patrimonio universale può associarsi alla promozione dell’interesse nazionale e alla crescita delle nostre industrie creative. Di questa visione, certo, fa parte anche l’idea di mettere in comune informazioni e tecnologie per il censimento e restauri e ricostruzioni del Patrimonio danneggiato e a rischio. Così, possiamo contribuire sia a una migliore collaborazione internazionale, che a far crescere imprese, professionisti, studiosi, restauratori italiani che sono e restano i migliori al mondo. Abbiamo anche in programma un accordo con le autorità irachene. Il nostro obiettivo è di partecipare, con la collaborazione della Farnesina e del MIBACT, e il sostegno da mecenati della Fondazione Terzo Pilastro guidata da Emmanuele Emanuele, alle prime ricostruzioni post-conflitto nel Paese”.

Temi forti che s’intrecciano sull’attualissima questione migranti e sul rispetto dei diritti umani e civili dove Palermo rinasce nel segno dell’accoglienza: “Non ha diritto di chiedere il rispetto di una moschea o di una chiesa chi non rispetta un musulmano o un cristiano - dice il Sindaco Orlando durante il convegno, riferendosi anche all’Europa e a un sistema di leggi e di trattati da rivedere. - Vite umane a cui riservare attenzione, non compassione. Mentre si proteggono chiese, palazzi, patrimoni. La prospettiva è unica”.

