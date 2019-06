Cure palliative

Cure palliative: i 20 anni dell'Associazione Bone Hope

La Bone-Hope Onlus compie 20 anni, nel 2012 fece aprire l'Hospice dell'Ospedale Cervello

Compie 20 anni a Palermo l’associazione Bone-Hope onlus, alla cui iniziativa si deve, nel 2012, l’apertura dell’Hospice dell’Ospedale Cervello. Per celebrare l’anniversario, oggi mercoledì 26 giugno alle 19,30 a villa Niscemi a Palermo è in programma una manifestazione che servirà a tracciare un bilancio dell’attività e ad illustrare gli obiettivi futuri dell’associazione.

Interverranno il Presidente della Bone-Hope Antonino Giuffrè, il Direttore generale dell’Azienda Villa Sofia Cervello Walter Messina, il Direttore dell’Hospice del Cervello Giuseppe Peralta.

L’associazione Bone-Hope prende il nome da Roger C. Bone, pneumologo statunitense scomparso nel 1997, ambasciatore delle problematiche riguardanti i malati terminali, che nei suoi scritti invocava spesso il termine “speranza” (hope in inglese) per i pazienti interessati da questa situazione. Grazie alla Bone-Hope, che ha realizzato il progetto e ha attivato il contributo dei privati, il 31 dicembre 2012 ha aperto l’Hospice dell’Ospedale Cervello, che con i suoi otto posti letto provvede all’accoglienza e al ricovero di soggetti affetti da malattie neoplastiche e croniche in fase avanzata.

