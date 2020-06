Da lunedì riapre la piscina comunale, previa prenotazione

piscina comunale

Da lunedý riapre la piscina comunale, previa prenotazione

Riapre la piscina comunale: da lunedý 15 via libera alle societÓ natatorie, da mercoledý 17 l'OK anche per l'utenza pubblica previa prenotazione sul sito del Comune

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2020 - 14:23:31 Letto 332 volte

Acquisita la certificazione di “struttura Covid Free”, riapre la piscina comunale: a partire da dopodomani, lunedì 15 giugno per le Società Natatorie e da mercoledì 17 giugno anche per l'utenza pubblica.

L'ufficio Sport, ha acquisito i dispositivi necessari per consentire la riapertura in sicurezza e per garantire il contenimento covid-19, nel rispetto dei DPCM e delle Ordinanze contingibili del Presidente della Regione, in base ai quali sono state adottate le misure precauzionali per il distanziamento sociale e per l'accesso contingentato degli utenti. Inoltre, sono stati redatti e divulgati al personale i DVR integrativi per la fase due.

"Dopo una lunga attesa necessaria per dotare la struttura di ogni dispositivo utile e per tarare gli impianti tecnologici alle prescrizioni sanitarie - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa - riapre finalmente la piscina, che siamo certi tornerà ad essere punto di riferimento per atleti e appassionati.

Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti per una fruizione ordinata, responsabile e sicura che sarà viatico per la riapertura anche degli altri impianti sportivi comunali, a partire nei prossimi giorni dallo Stadio Vito Schifani".

Nella giornata di ieri, l'amministrazione ha incontrato le organizzazioni sindacali, con le quali ha ritenuto opportuno condividere gli accorgimenti adottati per la riapertura in sicurezza, anche a garanzia del personale che dovrà riprendere la propria attività con le dotazioni di sicurezza.

Sono stati previsti, infatti, percorsi di accesso separati rispetto all'utenza ed un rientro graduale a rotazione del personale strettamente necessario, per consentire l'erogazione dei servizi essenziali per la riapertura.

In piscina, sono stati effettuati i controlli sanitari sulle acque e sugli spazi comuni, che hanno dato un risultato consono per la riapertura ed infine si è provveduto alla sistemazione del sistema della clorazione delle acque in base ai nuovi parametri anti Covid.



Per accedere all’impianto, l’utenza pubblica dovrà effettuare la prenotazione on line. A tal proposito, Sispi attiverà il link sul sito del Comune a far data da martedì 16 Giugno.



Per gli iscritti alle Società Natatorie la prenotazione verrà effettuata a mezzo mail dalla Società stessa.



L'impianto sarà fruibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con ingressi e uscite contingentati e una serie di norme descritte analiticamente nell'allegato vademecum.



Sarà inoltre necessario, per accedere, presentare all'ingresso una autocertificazione e sottoporsi alla rilevazione della temperatura attraverso un termometro a raggi infrarossi senza contatto.

