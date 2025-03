Da venerdì 4 ottobre Le Vie dei Tesori ritornano a Palermo e a Carini: domani la presentazione

Le Vie dei Tesori

Da venerdý 4 ottobre Le Vie dei Tesori ritornano a Palermo e a Carini: domani la presentazione

Novanta luoghi, una cinquantina di esperienze imperdibili, percorsi del gusto e nelle aziende, visite teatralizzate, concerti nei luoghi della Belle Epoque, incontri con gli scrittori e cento passeggiate d'autore.

Pubblicata il: 30/09/2024

Palermo punica, araba, normanna, spagnola, barocca, liberty. Che ascolta musica nei salotti e scende nei qanat, conta chiese, cripte e oratori; nei luoghi della legalità, negli aeroporti, nelle sale di controllo, nelle officine e nei laboratori artigianali. Per cinque weekend, da venerdì 4 ottobre a domenica 3 novembre nella città che le ha viste nascere diciotto anni fa, ritornano Le Vie dei Tesori, uno dei più grandi e partecipati festival italiani di scoperta del patrimonio. Novanta luoghi, una cinquantina di esperienze imperdibili, percorsi del gusto e nelle aziende, visite teatralizzate, concerti nei luoghi della Belle Epoque, incontri con gli scrittori e cento passeggiate d’autore. Attivando una sinergia tra le forze attive, sulle gambe di oltre 500 giovanissimi. Per tre weekend, fino a domenica 20 ottobre, Carini si unisce al percorso, per il quarto anno di seguito: il castello, le catacombe, gli oratori, e un restauro straordinario che si visiterà a cantiere aperto.

Le Vie dei Tesori sarà presentato martedì 1 ottobre alle 11 nella sede di UNICREDIT (via Generale Magliocco 1) alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’assessore al Turismo della Regione siciliana Elvira Amata, del rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, del sindaco di Carini Giovì Monteleone, di Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, main sponsor del Festival; dei tanti rappresentanti delle istituzioni e dei partner coinvolti, del presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Laura Anello, e dello staff del festival. In collegamento video, Giovanni Ruggieri, docente di Economia del Turismo all’Università di Palermo e presidente di OTIE (Osservatorio sul Turismo delle isole europee).

Dal 5 al 20 ottobre, al fianco di Palermo, scenderanno in campo per tre weekend, Ragusa, Scicli, Noto, Marsala e Sciacca. E Catania, con Acireale, dove il festival durerà invece cinque fine settimana.

