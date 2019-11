Dal 23 novembre la piscina comunale sarà aperta anche il sabato

piscina comunale

Dal 23 novembre la piscina comunale sarą aperta anche il sabato

Lo annunciano il sindaco Leoluca Orlando ed il vice sindaco Fabio Giambrone, dopo che sono state reperite le risorse per il pagamento dello straordinario al personale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/11/2019 - 16:52:15 Letto 366 volte

“Dal 23 novembre prossimo la piscina comunale sarà aperta a regime anche ogni sabato”. Lo annunciano il sindaco Leoluca Orlando ed il vice sindaco Fabio Giambrone, dopo che sono state reperite le risorse per il pagamento dello straordinario al personale dell'impianto di viale del Fante.

“Veniamo così incontro – aggiungono Orlando e Giambrone - alle esigenze dei tanti fruitori della piscina: sia di atleti ed associazioni sportive che potranno programmare con tranquillità le proprie attività agonistiche, ma anche dei numerosi nuotatori dilettanti, garantendo l’apertura dell'impianto anche in un giorno, come il sabato, in cui la gente è più libera da impegni lavorativi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!