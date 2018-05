premio nike

Dalla musica al giornalismo, assegnato premio Nike a donne della Sicilia

La giuria del premio Nike-donna di Sicilia 2018 ha assegnato alcuni dei suoi prestigiosi premi a delle donne siciliane che hanno saputo distinguersi in diversi campi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2018 - 15:23:23 Letto 342 volte

La giuria del premio Nike-donna di Sicilia 2018 ha assegnato alcuni dei suoi prestigiosi premi a delle donne siciliane che hanno saputo distinguersi in diversi campi.

Il riconoscimento per la musica classica è andato a Marta Pasquini, violinista e direttrice d’Orchestra; quello per il bel canto alla soprano Desire Rancatore; quello per il giornalismo d'inchiesta a Stefania Petix di Striscia la notizia mentre quello per lo Sport a Simona La Mantia, campionessa italiana indoor di atletica e ad Helga Di Benedetto, campionessa italiana di booling.

"Abbiamo selezionato - ha detto il presidente del Rotary Palermo Monte pellegrino, Nino Morisco - le eccellenze del mondo femminile isolano, che si sono distinte nelle Arti, nella Comunicazione e nello Sport in Italia e all'estero ".

La premiazione avrà luogo sabato 5 maggio nel corso di un evento-spettacolo al teatro Golden di Palermo. Le vincitrici del Premio hanno deciso unanimemente di devolvere in beneficenza i proventi del riconoscimento.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!