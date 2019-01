progetto di riqualificazione

Danisinni e Ballarò, al via votazioni online per il progetto di riqualificazione

Si sono aperte oggi le votazioni online per la scelta dei progetti nell'ambito dell’iniziativa Danisinni e Ballarò intransito, che verranno realizzati nei due omonimi quartieri storici palermitani.

23/01/2019

Si tratta di un progetto di partecipazione civica sperimentale che parte dall'idea di utilizzare una quota della tassa di soggiorno per finanziare le proposte di riqualificazione territoriale e sviluppo locale dei cittadini attraverso la promozione turistica.

L’iniziativa è stata sviluppata dal Comune di Palermo con il sostegno di Airbnb, che dallo scorso aprile collabora alla raccolta digitale dell'imposta di soggiorno tramite il suo portale. Secondo la normativa locale, il 10% di questa somma potrebbe essere trattenuto dagli operatori del settore: Airbnb ha scelto però di dedicare alla comunità questa quota, pari a 40.000 €, investendola in progetti scelti dalla cittadinanza.

Dopo le fasi di ideazione dei progetti dello scorso novembre, e il successivo approfondimento da parte di associazioni, comitati del territorio ed amministrazione comunale per verificarne la fattibilità, tocca ora ai cittadini. La fase di votazione online, iniziata oggi, si chiuderà il 3 febbraio e si svolgerà in parallelo con quella di votazione offline, che si terrà invece il 2 febbraio. I cittadini potranno votare in qualsiasi modalità, muniti di documento d’identità e codice fiscale, e i progetti vincitori verranno annunciati il 6 febbraio.

I progetti in gara, tre per quartiere, puntano su valorizzazione urbanistica e lotta al degrado e sul coinvolgimento esperienziale, attraverso l’arte e la cucina. A proposte riguardo la riqualificazione dei monumenti storici e la creazione di spazi verdi come nuovi punti d’aggregazione sociale, si affiancano infatti progetti per dare vita a una cucina sociale, percorsi artistici per scoprire la città e laboratori artigianali.

Si vota online da oggi e fino al 03 febbraio 2019. Per votare è obbligatoria la registrazione sul sito https://intransito.comune.palermo.it/

Si possono fornire massimo 2 preferenze per ogni quartiere. Il voto, una volta confermato, non potrà essere cancellato.

