Danni calamità naturali, arrivano i fondi

Ammontano a 7,6 milioni di euro le somme che la Regione Siciliana erogherà per far fronte ai danni di alcune calamità naturali che hanno colpito l’Isola nel 2015, 2016 e 2017.

Le risorse, stanziate dal dipartimento nazionale della Protezione civile, riguardano gli stati d'emergenza - a suo tempo richiesti da Palazzo d’Orleans - a seguito delle alluvioni nelle Province di: Catania, Enna e Messina (verificatesi dall'8 settembre al 3 novembre 2015), Agrigento e Messina (24 e 25 novembre 2016), Ragusa (dal 21 al 23 gennaio 2017). E nei Comuni di: Licata (19 novembre 2016) e Marineo (dal 21 al 23 gennaio 2017).

Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 settembre, pertanto possono essere già presentate le domande ai Comuni di riferimento, i quali, a loro volta, inoltreranno la documentazione al dipartimento regionale di Protezione civile, che procederà alla verifica degli effettivi danni. L’iter dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2018.

"Una boccata d'ossigeno - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - per tutti quei cittadini e per le imprese che hanno dovuto far fronte, a proprie spese, agli ingenti danni subiti".