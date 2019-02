Darwin Day 2019, giornata dedicata al ''papà'' dell'evoluzione

Darwin Day 2019

Darwin Day 2019, giornata dedicata al ''papÓ'' dell'evoluzione

Darwin Day: giornata mondiale dedicata al biologo naturalista britannico Charles Darwin, con convegni ed eventi che celebrano i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale.

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, dal titolo "Come in cielo così in terra" e con migliaia di visitatori presenti, anche quest’anno, l'Associazione Nazionale UAAR, (Unione Atei e Agnostici Razionalisti), ente che promuove l'evento in tutta Italia dal 2003 con la partecipazione di scienziati, docenti e giornalisti scientifici, in accordo con la sezione UAAR Palermo, ha scelto il capoluogo siciliano. Ad ospitare l’edizione 2019 del Darwin Day, Domenica 17 Febbraio, sarà nuovamente Parco Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18 - INGRESSO GRATUITO). Quest’anno il titolo della manifestazione sarà “Dacci oggi il nostro pane”

L’intera giornata, secondo l’ormai collaudata formula del “Darwin Family Day”, a partire dalle ore dalle ore 10:00, fino alle 17:30, sarà dedicata a convegni, dibattiti, incontri, percorsi e diversi laboratori, molti studiati appositamente per i bambini. Diversi saranno anche gli ospiti che si susseguiranno nel corso dell’evento: Davide Francaviglia e Roberto Massenti (agronomi), Renato Lombardo (chimico), Patrizia Proia (biologa nutrizionista), Silvano Riggio (ecologo), Roberto Rossi (storico dell’economia). Gli interventi verranno moderati da Giorgio Maone (UAAR). Si affronterà il tema vasto ed attuale della sicurezza alimentare: dalla fisiologia all’ecologia, dalla chimica all’economia e alla geopolitica, passando per i risvolti tecnologici ed etici, con l'approccio interdisciplinare adottato nella scorsa edizione.

I giovanissimi potranno invece approcciare la scienza partecipando ad alcuni laboratori gratuiti dedicati all’alimentazione e curati dall’Associazione Orto Capovolto, mentre le curiosità più mature potranno incontrare accademici e ricercatori e discutere del loro lavoro e di come esperienze così diverse si intreccino nell’avventura della Scienza.

Inoltre, chi vorrà, potrà fare la propria spesa grazie alla presenza dei produttori di “Contadini in Villa”, mercato dedicato interamente a prodotti siciliani, e pranzare in villa: alle 13:30 si potrà partecipare all’evento "Arrosto con Giordano Bruno", grigliata commemorativa nell’anniversario del rogo di Campo de’ Fiori.

