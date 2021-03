falsi dati Covid

Dati Covid falsificati in Sicilia, Gelarda: ''Esprimo sconcerto, non si gioca con la salute dei cittadini''

'Se verranno individuati dei responsabili devono pagare, perché non si gioca con la salute dei cittadini'', dice Igor Gelarda.

Pubblicata il: 30/03/2021

“Esprimo sconcerto per quanto appreso dai giornali sull’inchiesta riguardante la gestione dell’epidemia di coronavirus in Sicilia. Dopo i dati 'ballerini' nelle ultime settimane, ora sapere che le Forze dell'ordine sospettano che ci sia stata una falsificazione, una manipolazione voluta è veramente terribile. Anche perché non si gioca sulla pelle dei cittadini, sulla loro salute e sulle loro libertà personali. Ricordiamo che noi, a Palermo in primis, abbiamo più volte sottolineato l'anomalia di questi dati, e lo abbiamo fatto chiedendo alle autorità competenti, come la Regione e anche il Comune, di fare luce su tutto ciò. I cittadini sempre più spesso in questo mesi si sono trovati, a causa di questa poca trasparenza, confusi e con un senso di abbandono. Noi abbiamo grande fiducia nell'opera delle Forze dell’ordine e nella Magistratura, che siamo certi agirà nel migliore dei modi. Come pure fiducia abbiamo nel presidente Musumeci che saprà prendere le decisioni del caso per la tutela dei siciliani. Se verranno individuati dei responsabili devono pagare, perché non si gioca con la salute dei cittadini".

Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Igor Gelarda.

"L'inchiesta sui dati della sanità regionale per la gestione dell'emergenza Covid dipinge un quadro dalla tinte fosche su cui fare chiarezza al più presto con piena fiducia nella magistratura. Nel frattempo la velocità con la quale il sindaco Orlando ha annunciato che il Comune di Palermo si costituirà parte civile nel procedimento giudiziario non è altro che sciacallaggio".

Lo dichiara Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega.

