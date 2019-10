dehors

Dehors, Commissioni consiliari al lavoro per nuovo regolamento

La II e la VI Commissione Consiliare si sono riunite per definire la proposta di Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

La II e la VI Commissione Consiliare si sono riunite oggi a Palazzo delle Aquile per una seduta congiunta, utile a definire la proposta di Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico (cosiddetto regolamento dehors). Ai lavori ha preso parte anche l'assessore Leopoldo Piampiano.



"La riunione - spiegano i presidenti Zacco e Lo Cascio - ha avuto un esito positivo e si è trovato un accordo sostanziale fra le forze politiche sull'impianto generale del regolamento. Le Commissioni hanno concordato sulla prospettiva prossima di portare finalmente in aula e approvare un atto di cui la nostra città ha bisogno per dare, da un lato, certezze e regole agli imprenditori e, dall'altro, tutela dei diritti per i residenti, i pedoni e i consumatori".



Le Commissioni si riuniranno nuovamente venerdì al SUAP, per definire le ultime criticità e quindi aggiornare la bozza di regolamento proposta. Successivamente sarà chiesta la calendarizzazione del regolamento in Aula, che le stesse commissioni auspicano "possa avvenire già la prossima settimana".



L'assessore Piampiano ha espresso a nome della Giunta il proprio apprezzamento per il lavoro fatto, confermando la massima disponibilità alla collaborazione con il Consiglio comunale "per l'approvazione di un Regolamento importante per le imprese e per tutti i cittadini".

