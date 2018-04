Per non dimenticare

Delitto Luigi Calabresi, albero commemorativo nel Giardino della memoria di Capaci

Iniziativa in programma sabato 21 aprile, promossa dall'associazione ''Quarto Savona Quindici'' e dalla questura di Palermo. Calabresi fu barbaramente assassinato nel 1972

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2018 - 17:57:26 Letto 360 volte

Piantare un albero insieme, nel Giardino della memoria di Capaci, per arricchire il verde del parco e lasciare un nuovo, ulteriore segno dell'esistenza in Italia di un altro uomo giusto brutalmente assassinato da un sistema criminale senza scrupoli.

Sabato 21 aprile alle 11,15, l'associazione senza scopo di lucro "Quarto Savona Quindici" e la questura di Palermo pianteranno un albero commemorativo in memoria di Luigi Calabresi, commissario capo della polizia e vice capo dell’Ufficio politico della questura di Milano. Sarà presente anche il figlio di Luigi Calabresi, Mario Calabresi, scrittore, giornalista e direttore del quotidiano La Repubblica. Calabresi parteciperà anche ad un incontro nell'atrio della questura di Palermo, programmato per le ore 12,30 e disponibile alla visione in diretta sulla pagina Facebook della questura.

Il 15 maggio del 1972 Luigi Calabresi, protagonista di una fiera ma estenuante lotta contro le accuse dell'omicidio dell'anarchico Giuseppe Pinelli, venne barbaramente assassinato davanti alla sua abitazione a Milano. Per il delitto furono condannati, solo molti anni dopo, gli uomini di "Lotta Continua".

"Quarto Savona Quindici" nasce dall’iniziativa di Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone. L’obiettivo è quello di mantenere viva la memoria della strage di Capaci del 1992.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!