Devotion film

"Devotion", mercoledì 12 a Palermo il film di Tornatore per Dolce e Gabbana

Mercoledì 12 agosto, in piazza Croce dei Vespri, piazza sant'Anna, sarà proiettato il film "Devotion", diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/08/2020 - 23:51:49 Letto 382 volte

Mercoledì 12 agosto, in piazza Croce dei Vespri, piazza sant'Anna, sarà proiettato il film "Devotion", diretto da Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce&Gabbana, con le musiche inedite di Ennio Morricone.

L'iniziativa è il primo tassello di un programma mirato alla promozione e alla valorizzazione della Sicilia, patrocinato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con la direzione creativa di Dolce&Gabbana.



L'evento inizierà alle ore 18.30 con una sfilata folcloristica, seguirà alle ore 19.00 l'apertura delle bancarelle enogastronomiche.

Alle ore 20.00 l'apertura dell'area cinema, dove seguirà alle ore 21.15 la proiezione del film.

Per la prenotazione del posto a sedere rivolgersi all'Info Point allestito presso l'area bancarelle in piazza Sant'Anna, a partire dalle ore 09.00 di giorno 12, fino ad esaurimento. Si precisa che ogni persona potrà prenotare per se stesso e al massimo per un solo congiunto.

Per i colleghi della stampa, gli accrediti potranno essere inoltrati a questo indirizzo solo ed esclusivamente dalle testate (non dai singoli giornalisti) e solo per un giornalista e/o un operatore.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti relative al contenimento del contagio da Covid 19.



Vedi Allegato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!