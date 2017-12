eventi

Dicembre con la bellezza di Palermo: aperture monumentali, manifestazioni e notti spettacolari

Comincia dicembre e saranno molti gli appuntamenti con la bellezza artistica di Palermo, insieme alle tante iniziative organizzate.

Comincia dicembre e saranno molti gli appuntamenti con la bellezza artistica di Palermo, insieme alle tante iniziative organizzate. Avranno luogo infatti, dal 6 al 10, Ballarò Espò nel cui calendario è inserito “I Gioielli di Ballarò”, un intero week end di aperture al pubblico di 8 tesori dell’Albergheria: Torre di San Nicolò, Chiesa del Carmine Maggiore, Complesso Monumentale di Santa Chiara, Camera delle Meraviglie, Palazzo Conte Federico, Chiesa di Casa Professa, Campanile di San Giuseppe Cafasso e Oratorio del Carminello. Quest’anno, per la prima volta: la Notte bianca di Ballarò, sabato 9 dicembre, consentirà di visitare alcuni di questi monumenti anche di sera.

Dal 15 al 17 Jingle Books, fiera del libro di Natale a Palazzo Asmundo e dal 7 al 17: lo Street Food Fest.

Dal 6 al 10 dicembre 2017

Ballarò Espò 6°edizione

Un week end di eventi organizzati in sinergia dalle realtà sociali presenti nel quartiere. Durante la manifestazione: il ricco calendario delle associazioni e delle attività commerciali, le aperture dei monumenti del quartiere, performance e spettacoli.

I Gioielli Di Ballarò – Aperture diurne dei gioielli di Ballarò (venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre)

Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara (chiesa, campanile, mura puniche), Chiesa del Carmine Maggiore, Chiesa del Gesù (Casa Professa), San Giuseppe Cafasso (chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”), Oratorio del Carminello, Palazzo Conte Federico.

› sabato 9 dicembre dalle 18 a mezzanotte: Notte Bianca di Ballarò

Aperture serali di: Camera delle Meraviglie, Torre di San Nicolò, Complesso Monumentale di Santa Chiara, San Giuseppe Cafasso (chiesa, campanile e “grotta dei Beati Paoli”).

Itinerari

› sabato 9 dicembre ore 9:30 Ballarò e i suoi mestieri – tour e degustazioni

Itinerario tra le botteghe di Ballarò per conoscere le storie di chi lavora all’interno del Mercato Storico e degustare i loro prodotti tipici. Percorso: fabbrica di caramelle Carrubba, ‘olivaro’, bottega di frutta secca, spezie e dolci, uno dei bar più antichi di Ballarò e i birrificio ‘Ballarak’.

Dal 15 al 17 dicembre 2017 - Jingle Books

Un intero week end dedicato al libro e alla bellezza, un calendario denso di presentazioni, incontri, laboratori, reading, itinerari e spettacoli, per la terza edizione della fiera del libro di Natale palermitana, nel settecentesco Museo Palazzo Asmundo (di fronte alla Cattedrale di Palermo). L’accesso al Museo per l’occasione sarà gratuito.

Itinerari

sabato 16 dicembre ore 16: La Via dei Librai: Alla scoperta delle librerie storiche del Cassaro.

› domenica 17 dicembre ore 10: Palermo di Carta

Un’esplorazione letteraria che riporta un patrimonio di storia e cultura nei labirinti di piazze, edifici, monumenti, una dimensione narrativa che svela gli aspetti storici e contemporanei della percezione di Palermo. Con il supporto della mappa letteraria della città, scopriremo scrittori che in questi luoghi hanno ambientato le loro opere. Percorso: Piazza Marina, Palazzo Steri, Kalsa, Spasimo, Magione, Piazza Rivoluzione, Piazza Bellini.

› domenica 17 dicembre dalle ore 16: I Palazzi Nobiliari lungo il Cassaro

Nel tragitto da Piazza Pretoria al Piano della Cattedrale, visiteremo tre Palazzi nobiliari prestigiosi: Palazzo Bonocore, Palazzo Alliata di Villafranca e Palazzo Asmundo.

Dal 7 al 17 dicembre 2017: Street Food Festival - Le Vie dei Gusti

Dieci giorni da vivere tra appassionanti gare gastronomiche, degustazioni, cooking show, laboratori per grandi e piccini e ancora concerti di grandi artisti italiani e nuovi talenti, artisti di strada, talk show e momenti di approfondimento. Durante l’intera manifestazione, sarà possibile aderire agli itinerari proposti, che prevedono l’esplorazione delle bellezze monumentali della città e le eccellenti prelibatezze di street food provenienti da tutte le parti del mondo. Nei percorsi sono incluse infatti anche le celebri degustazioni del Festival, e si potranno ammirare tesori come la Cala, la chiesa di Santa Maria della Catena, fontana Pretoria, il Genio di piazza Rivoluzione, gli Oratori serpottiani SS. Rosario in San Domenico e in Santa Cita, Palazzo Alliata di Villafranca, Palazzo Asmundo, Palazzo Bonocore, Palazzo Isnello, Palazzo Mirto, Piazza Bellini, Piazza Marina, Porta Felice, lo Spasimo.

Itinerari

› venerdì 8 dicembre ore 21: Le vie del Genio di Palermo

Alla scoperta della divinità barbuta che si trova in diversi punti della città. Percorso: Piazza Rivoluzione, Palazzo Isnello, Piazzetta del Garraffo, Piazzetta delle dogane.

› sabato 9 dicembre ore 17: Palermo città d’acqua

Sarà il rapporto con l’acqua e la città a condurci ad un’esplorazione della Cala, l’antico porticciolo della città, alla splendida chiesa gotico catalana di Santa Maria della Catena e la vicina piazzetta del Garraffello, fino a giungere alla monumentale fontana pretoria, la scenografica “macchina d’acqua”.

› domenica 10 dicembre ore 10: L’antica passeggiata a mare

Conosceremo il tragitto che la nobiltà palermitana nell’ottocento percorreva abitualmente, sempre gremita tra ventagli parigini e carrozze istoriate d’oro e d’argento. Un tratto ricco di storia, colmo di testimonianze del passato fastoso di Palermo. Percorso: Palazzo Mirto, piazza Marina, porta Felice

› venerdì 15 dicembre ore 21: Le vie del Genio di Palermo

Alla scoperta della divinità barbuta che si trova in diversi punti della città. Percorso: Piazza Rivoluzione, Palazzo Isnello, Piazzetta del Garraffo, Piazzetta delle dogane.

› sabato 16 dicembre ore 16: Gli oratori serpottiani

La meraviglia degli oratori, con i suoi putti, le affascinanti allegorie e i commuoventi Teatrini. Splendidi siti monumentali nel cuore del centro storico, i due oratori del Santissimo Rosario in Santa Cita e in San Domenico, in cui la maestria del Serpotta ha creato l’incanto di allegorie divine e di putti dalle mille espressioni, saranno i protagonisti di questo percorso nell’arte dello stucco e del mirabile stuccatore.

› domenica 17 dicembre ore 10: Palermo di Carta

Un’esplorazione letteraria che riporta un patrimonio di storia e cultura nei labirinti di piazze, edifici, monumenti, una dimensione narrativa che svela gli aspetti storici e contemporanei della percezione di Palermo. Con il supporto della mappa letteraria della città, scopriremo scrittori che in questi luoghi hanno ambientato le loro opere. Percorso: Piazza Marina, Palazzo Steri, Kalsa, Spasimo, Magione, Piazza Rivoluzione, Piazza Bellini.

› domenica 17 dicembre dalle ore 16: I Palazzi Nobiliari lungo il Cassaro

Nel tragitto da Piazza Pretoria al Piano della Cattedrale, visiteremo tre Palazzi nobiliari prestigiosi: Palazzo Bonocore, Palazzo Alliata di Villafranca e Palazzo Asmundo.

sabato 30 dicembre 2017 dalle 17: Notte a Palazzo Conte Federico (€ 10)

Un viaggio nel tempo insieme a Conte Alessandro Federico e la sua famiglia. Rivivremo la successione d’epoche della Palermo multiculturale: l’età punica delle mura della città vecchia, il medioevo della Torre arabo-normanna, il ‘700 degli affreschi di D’Anna e Serenario.

