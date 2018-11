raccolta differenziata

Differenziata nel Centro Storico. Il 4 dicembre rimozione dei cassonetti

Martedì 4 dicembre 2018 sarà avviato il servizio di raccolta ''porta a porta'' dei rifiuti da parte di Rap nel centro storico di Palermo.

Martedì 4 dicembre 2018 sarà avviato il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti da parte di Rap in una fascia del centro cittadino.

Le vie interessate al sistema di raccolta differenziata sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze, comprese anch’esse nel sistema porta a porta: Via Crispi, Via Patti, Via Cala, Foro Italico Umberto I, Via Lincoln, Via Roma, Piazza Don Luigi Sturzo, Via Bertolino Giuseppe Puglisi, Piazza Nascè, Via Isidoro Carini, Via Pasquale Calvi, Via Albanese, Via Piano dell’Ucciardone.

La novità rispetto alle altre aree della città interessate dal “porta a porta” è la istituzione delle cosiddette “vie rosse” nelle quali, per la contemporanea e massiccia presenza di utenze domestiche e utenze commerciali ad alta produzione specifica di umico (ristorazione, bar, ecc), si è previsto un orario di conferimento che tenga conto delle specifiche esigenze di entrambe le categorie.

Oltre alla continuazione sul territorio delle attività di informazione e sensibilizzazione presso le attività commerciali dell'area della cosiddetta “zona movida” e il ripasso delle utenze trovate assenti, da oggi per raggiungere più cittadini possibili la Rap ha iniziato a collocare sui cassonetti degli adesivi con l’avviso di rimozione degli stessi (vedi foto allegata di via Lincoln e Piazza XXIII Vittime).

Per coloro che non avessero ricevuto il materiale informativo, sono stati attivati a supporto di quello già presente in via Resuttana 360 (tel.091.760.15.15) sede dell’Ufficio di Coordinamento Start -Up, due punti info individuati rispettivamente dalla I e dalla VIII Circoscrizione, dove potere ricevere informazioni dettagliate sul servizio, il calendario delle utenze domestiche/commerciali nonché potere ritirare il Kit assegnato.

Nello specifico: in prima Circoscrizione presso la sede istituzionale di Piazza Giulio Cesare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il mercoledì pomeriggio dalle 13,30 alle ore 16,30. In ottava Circoscrizione: presso i locali della Parrocchia di Santa Lucia di via Enrico Albanese, 2 grazie alla disponibilità della stessa Parrocchia e del Comitato “Borgo Vecchio” e rimarrà aperto, a disposizione dei residenti, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il servizio e il relativo conferimento è regolamentato dall’ordinanza numero 307 emessa dal Sindaco lo scorso 22 novembre, dove tra l’altro sono state individuate delle zone rosse (dove insistono ad esempio sulla stessa via attività commerciali e condomini) con servizio e orari di conferimento diversi.

Elenco strade “zone rosse”, individuate per peculiarità della viabilità ed attività commerciali notturne (c.d. movida) dove l’esposizione dovrà avvenire dalle ore 6 alle ore 8 (Via Ximenes Ettore (tra Piazza Ximenes e Via Archimede),Largo Alfano Edoardo, Piazza Ximenes Ettore, Vicolo Cusimano, Via Dello Spezio (tra Via Scinà e Via Muzio),Via Bottai,Via Cassari, Largo Cavalieri Di Malta, Via Chiavettieri, Via Dei Bambinai, Piazza Garraffello, Piazza Meli Giovanni, Via Vittorio Emanuele (tra Foro Italico Umberto I e Via Porto Salvo),Via Calascibetta, Via Castrofilippo, Piazza Croce Dei Vespri, Piazza Cattolica, Piazza Della Rivoluzione, Piazza S. Francesco, Via S. Anna, Via Paternostro Alessandro, Piazza S. Anna, Piazza S. Carlo, Via S. Euno, Piazza S. Euno, Cortile Dello Spasimo, Via Dello Spasimo.

