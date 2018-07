raccolta differenziata

Differenziata, numero anti scorrettezze attivo da lunedì 30 luglio

Il servizio sarà attivo tutti i giorni e servirà ai cittadini delle zone ''Strasburgo'' e ''Politeama-Massimo'' a segnalare i vicini che non rispettano le norme della raccolta

Era già stato annunciato dal comandante della polizia municipale Gabriele Marchese (non senza suscitare polemiche), adesso sarà realtà: da lunedì 30 luglio entrerà in funzione il numero telefonico per segnalare i "furbetti" della raccolta differenziata. Al 3357311773 risponderanno gli operatori della municipale.

Un filo diretto per segnalare il vicino di casa scorretto che getta i rifiuti fuori orario o che non rispetta il calendario della raccolta differenziata nelle zone dello step 1 (quartiere Strasburgo) e dello step 2 (Politeama - Massimo), in cui vige il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. “Con la collaborazione dei cittadini - ribadisce il comandante Marchese - dobbiamo individuare e sanzionare coloro che non ne vogliono sapere di differenziare i rifiuti e in barba a disposizioni, regole e ordinanze conferiscono i rifiuti fuori orario o li abbandonano indiscriminatamente sui marciapiedi”. Dunque, Marchese ha proceduto sulla propria linea, nonostante i malumori di alcuni cittadini dopo l'annuncio dei giorni scorsi, contrariati dal fatto che la polizia municipale delegasse ai cittadini un servizio di sua competenza anziché occuparsene in prima istanza.

La nuova linea anti scorrettezze sarà disponibile tutti i giorni dalle 7 alle 10 e poi ancora dalle 20 alle ore 22, e il segnalante dovrà fornire le proprie generalità e, se possibile, farsi trovare sul luogo oggetto della segnalazione.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

