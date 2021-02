rifiuti

Dipendenti Rap in stato di agitazione: sospeso il ritiro ingombranti a domicilio e lo spazzamento

Rap informa su temporanea sospensione servizio ritiro ingombranti a domicilio e limitato servizio di spazzamento per stato di agitazione personale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2021 - 13:44:48 Letto 385 volte

Visto il protrarsi, dallo scorso 26 gennaio, dello stato di agitazione proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, con lo scopo di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi afferenti alla raccolta rifiuti, si informano i cittadini che fino a giorno 15 febbraio sarà sospeso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio e sarà limitato il servizio di spazzamento, ad eccezione del centro storico cittadino e dello svuotamento dei cestini gettacarte.

Le maestranze assegnate ai sopradetti servizi, nonché quelli in quota parte non indispensabili (es: i servizi a terzi che saranno parzialmente assicurati) saranno, temporaneamente, destinate all'area Raccolta indifferenziata per gli svuotamenti dei cassonetti dove insistono maggiori criticità e per eliminare, eventuali, accumuli di rifiuti presso le postazioni. Il personale interessato riguarda autisti e operai, compreso quelli da adibire a interventi straordinari laddove necessario l’ausilio delle pale meccaniche.

“Le azioni intraprese - spiega il presidente della RAP Giuseppe Norata - servono a mitigare e limitare l'insorgenza di una emergenza igienico sanitaria aggravata dalla corrente crisi da COVID” .

Il sindaco Leoluca Orlando ha comunicato oggi alle Organizzazioni sindacali di CGIL, CISL, UIL, FIADEL e FILAF, il differimento del previsto incontro già fissato per sabato 13 relativamente allo stato di agitazione dei lavoratori della RAP.



Nella nota il sindaco sottolinea di essere in attesa di comunicazioni circa "l'evoluzione delle riunioni fra la Rap e le organizzazioni sindacali e ciò facendo seguito alle comunicazioni pervenute dall'azienda sui disservizi e sulla emergenza in atto."



La nota è stata anche inviata per conoscenza all'azienda, al vicesindaco, all'essessore con delega funzionale ed inoltre al Sig. Prefetto, cui Orlando ha rivolto "un ringraziamento per la costante attenzione con cui sta seguendo l'evolversi della situazione, nello spirito di collaborazione istituzionale volta a scongiurare che possano verificarsi situazioni di emergenza igienico-sanitaria in città".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!