''Diritti alla Salute'': un programma di informazione su tutela della donna e sessualità

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2017 - 16:04:35 Letto 663 volte

Tutela della donna, sessualità e malattie collegate. Saranno questi i temi principali della sesta edizione di “Diritti alla Salute”, programma di informazione e sensibilizzazione su temi di Sanità Pubblica, promosso dall’Associazione Onlus Punto, in collaborazione con le Aziende ospedaliere e sanitarie cittadine, che prenderà il via il prossimo 11 gennaio.

Saranno ancora una volta gli studenti delle scuole medie superiori e delle scuole dell’obbligo di Palermo e provincia i protagonisti di questa articolata kermesse che mette insieme mondo dell’istruzione e delle istituzioni per azioni di sensibilizzazione e informazione sui grandi temi di salute e di sicurezza che interessano la società di oggi e in particolare i giovani. Partner dell’iniziativa sono l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, l’Arnas Civico, l’Asp 6 di Palermo, il Comune di Palermo (Assessorato alla scuola), l’Università degli Studi di Palermo, la Gesap, l’Amap, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, il supporto della Polizia Municipale di Palermo e la presenza del Comando provinciale dei Carabinieri.

Il programma delle iniziative sarà presentato martedì 19 dicembre alle 9,30 a Villa Niscemi dall’organizzatrice Ida Cantafia, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dal Commissario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Maurizio Aricò, dal Commissario dell’Asp 6, Antonio Candela, dal Commissario dell’Arnas Civico, Giovanni Migliore, e da docenti e studenti delle scuole che parteciperanno alle varie attività. Interverrà l’artista palermitana Lucina Lanzara che canterà due canzoni di Fabrizio De Andrè dedicate alle donne.

La prima scuola coinvolta in “Diritti alla Salute” sarà l’Istituto Magistrale “Finocchiaro Aprile” di Palermo con un programma di 52 ore (20 all’interno e 32 all’esterno dell’istituto) che affronterà tutte le tematiche legate alla tutela delle donne, contro ogni forma di violenza e ai problemi della sessualità. Un’equipe di medici, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, incontrerà gli studenti per parlare di azioni di contrasto e di prevenzione, cultura dell’accoglienza, denuncia, il coraggio di cambiare. Sarà attivato un punto di ascolto su sessualità e malattie collegate, dove si parlerà di scoperta del proprio corpo, contraccezione, Papilloma virus e vaccinazione, malattie sessualmente trasmissibili, sessualità e benessere, gravidanza indesiderata, omosessualità. In questa sesta edizione di Diritti alla Salute si parlerà però anche di sicurezza e stili di vita.

In programma un corso informativo di primo soccorso e per l’uso del defibrillatore (coordinamento del 118 - Arnas Civico), screening oculistici e di diabetologia, incontri e tavole rotonde nel corso dei quali si parlerà di una corretta alimentazione. Un capitolo speciale sarà dedicato all’acqua, per un suo corretto uso e consumo, su iniziativa dell’Amap. “L’edizione di quest’anno – afferma l’organizzatrice Ida Cantafia – aggiunge un tassello in più, con l’intento di contribuire alla caduta delle barriere tra i giovani, con la conoscenza della diversità, per meglio comprendere che le diversità uniscono e che la donna, fonte di vita, deve essere rispettata e protetta, non usata e sfregiata nell’animo e nel corpo. La comprensione e la conoscenza non può prescindere dal sapere come comportarsi nei rapporti con l’altro sesso, anche in termini di prevenzione e di malattie sessualmente trasmesse”.

