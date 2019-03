disabilitÓ

Disabili gravi: attivazione Patto di servizio

Il modello per la presentazione dell'istanza, che dovrÓ avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2019.

19/03/2019

I cittadini del Distretto Socio Sanitario 42, disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n.104/92, per l'attivazione del Patto di Servizio (secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 4 lett.b) del D.P. n. 589/2018) che individui forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali, possono presentare istanza presso i Servizi Sociali dei Comuni ricadenti nel Distretto Socio Sanitario 42.



Relativamente al Comune di Palermo, può essere utilizzato apposito modulo da presentare presso l’U.O. Interventi per Disabili, Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle Dipendenze Patologiche - Via F. Taormina, 1 – Palermo - o a mezzo posta elettronica (personefragili@cert.comune.palermo.it – ufficioh@comune.palermo.it).



