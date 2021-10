disabilità

Disabilità, ancora negati servizi agli studenti. Caronia: ''Gestione burocratica inumana da parte della Regione''

''Non è possibile che con mille cavilli burocratici si continui a non applicare una legge regionale negando un diritto fondamentale a centinaia di ragazzi e ragazze con disabilità'', ha detto Marianna Caronia.

27/10/2021

"Oggi in commissione cultura dell'Assemblea Regionale Siciliana abbiamo audito i rappresentanti delle famiglie degli studenti con disabilità e i lavoratori Asacom (Assistenti alla comunicazione, ndr).

Tutti continuano a lamentare giustamente la disastrosa gestione da parte della Regione per quanto riguarda il mancato rispetto delle linee guida per l'espletamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole superiori. Linee guida che in molte province, tra cui quella di Palermo, non sono applicate. Non è possibile che con mille cavilli burocratici le Città metropolitane o i Liberi consorzi continuino a non applicare una legge regionale negando un diritto fondamentale a centinaia di ragazzi e ragazze con

disabilità.

Anche per quanto riguarda i servizi di assistenza igienico-personale oggi è emerso che continuano ad esserci gravissime criticità perché, ancora una volta con logiche burocratiche inumane, si continua a chiedere alle famiglie di certificare nuovamente la disabilità dei propri figli, nonostante questi abbiano tutti le attestazioni previste dalla legge 104.

Come se tutto questo non bastasse, abbiamo registrato, e tanto i familiari quanto i lavoratori hanno pesantemente lamentato, l'assenza dell'Assessore Scavone che per l'ennesima volta non ha preso parte ai lavori della Commissione, mostrando un comportamento non solo poco istituzionale ma soprattutto sprezzante dei diritti e delle difficoltà che stanno vivendo centinaia di studenti e le loro famiglie."

Lo ha dichiarato oggi Marianna Caronia al termine dei lavori della V Commissione (Cultura) che ha trattato il tema dei servizi per gli studenti con disabilità delle scuole superiori della nostra regione.

