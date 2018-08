decreto e proteste

Disabilità, ''Noi Liberi'' contro la Regione: ''Negata libera scelta, scenderemo in piazza''

Il movimento contesta l'approvazione di un decreto privo di fondamenti legali e non richiesto da nessuna associazione di settore. Sit-in il 10 settembre a Palermo, con maglie nere, perché ''con il governo Musumeci è morta la democrazia''

La federazione "Movimento Noi Liberi" regionale contro il nuovo decreto presidenziale approvato dalla VI commissione Ars il 21 agosto 2018, in tema di sostegno alla disabilità e alla non autosufficienza.

Per la federazione, il decreto "comporta solo un danno alla persona con disabilità poiché prevede: una diminuzione dell’assegno di cura; l’applicazione dell’ISEE solo per le persone disabili adulti; il riconoscimento all’assegno di cura solo alle persone disabili gravissimi in età inferiore ai 66 anni; previsione di servizi territoriali solo per le persone disabili gravi". "Noi Liberi" fa presente di aver scritto più volte alla Regione Siciliana e di aver sottoposto sempre le stesse richieste in diversi incontri:

Mantenimento dei criteri e modalità di attuazione del decreto presidenziale 545 il quale prevede:

un assegno di cura di 1500€ mensili per tutti i soggetti disabili gravissimi senza distinzione di reddito o di età;

l’applicazione del comma 3 , art. 9 della LR 8/2017 che prevede per tutti i soggetti disabili gravi e gravissimi il diritto alla libera scelta tra la forma diretta o indiretta;

trasferimenti monetari diretti a ciascun avente diritto (persone disabili gravi e gravissimi) secondo quando previsto dalla legge regionale 8/2017, articolo 9 comma 6.

Richieste che, come spiega la federazione, il governo regionale non ha accolto. Fondamentale per "Noi Liberi", oltre al fatto che nessuna associazione di settore avesse richiesto quanto contenuto nel decreto, anche l'aspetto legale della vicenda: "Il decreto presidenziale - dicono - risulta deficitario di supporto normativo".

La posizione di "Noi Liberi" è abbastanza chiara e inequivocabile, così come l'ennesima richiesta della federazione al governo di Nello Musumeci:

Il decreto approvato dalla VI commissione prevede per i soggetti gravi solo una libera scelta tra i servizi territoriali; ebbene, a questo punto occorre specificare cosa s’intende per servizi territoriali. I servizi territoriali sono quei servizi che vengono organizzati da enti o cooperative accreditate, che avranno il diritto e il riconoscimento economico per scegliere per la persona disabile, il luogo dove svolgere il servizio, l’orario di espletamento del servizio e il personale che espleterà il servizio. Le persone con disabilità grave in caso di servizi territoriali, potranno solo scegliere se accettare quell’atto di costrizione di luogo, orario e personale o dover rifiutare il servizio (solo perché hanno per la loro vita aspettative diverse, come ad esempio godere una vita normale, usufruendo di servizi pubblici semplicemente con un operatore scelto e contrattualizzato dalla stessa persona disabile, avente diritto, che sostituisce le sue abilità mancati), per vivere una vita piena e inclusiva.

E per dare maggior voce a queste domande, la Federazione "Movimento Noi Liberi" rende noto di aver organizzato un sit-in programmato per il 10 settembre 2018 in piazza D’Orleans, a Palermo, dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Nella giornata di manifestazione tutti i partecipanti indosseranno una maglia nera in segno di lutto, per evidenziare che "con il governo Musumeci è morta la democrazia". Per lo stesso giorno, inoltre, la Federazione ha richiesto un incontro a Musumeci per consegnare una richiesta formale di modifica del decreto presidenziale.

