Disagi nell'erogazione dell'acqua in alcune zone di Palermo

Interruzione idrica in diverse strade di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2019 - 09:10:59 Letto 465 volte

Interruzione idrica in diverse strade di Palermo a causa del problema tecnico alla condotta mm 110 via Bontà, angolo corso Scinà. Senz'acqua i cittadini residenti in via Bontà – via del Commercio – corso Domenico Scinà, tratto Sturzo, via Principe di Scordia.

Disagi, comunque, per diversi palermitani della fascia pedemontana (Villagrazia, Corso Calatafimi Alto, Boccadifalco, Borgo Nuovo e CEP) e Nord della città che, a causa di un problema tecnico avvenuto ieri all'invaso Poma, potrebbero subire disservizi nell'erogazione idrica.

L’AMAP ha comunicato che la portata in arrivo a Palermo è stata ridotta consistentemente.

Sono in corso tutti gli interventi possibili, sia per attenuare il disagio che per risolvere il problema. L'Amap invita i cittadini a contattare i seguenti numeri per richiedere eventuali informazioni: 091/279111 o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

