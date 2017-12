palermo

Disagi per l'accesso all'ospedale Cervello: Aricò incontra i rappresentanti della Uilpa

Un incontro tra la Uil Pubblica Amministrazione e il commissario dell’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” Maurizio Aricò per fare il punto sui disagi provocati alla circolazione dal parcheggio a pagamento all’interno della struttura.

Da mesi ormai, il sindacato segnala gli incolonnamenti e il traffico in via Trabucco, e le relative difficoltà da parte dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a raggiungere il posto di lavoro, un problema che si estende anche all’utenza.

“Il commissario – spiegano il segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia Alfonso Farruggia e il coordinatore provinciale Agenzia delle Entrate UILPA di Palermo Raffaele Del Giudice – ha manifestato, durante l’incontro, la volontà di risolvere le criticità in atto e ha espresso solidarietà agli impiegati e agli utenti”.

“A partire dalla prossima settimana – precisano i due esponenti della UILPA – inizieranno i lavori di risistemazione delle vie d’ingresso dell’ospedale, e il gabbiotto per il pedaggio verrà spostato; è prevista inoltre la creazione di una seconda corsia, congiuntamente a un nuovo ingresso dedicato al personale dipendente”.

Secondo il commissario Aricò, si tratta di interventi che faciliteranno il deflusso del traffico.

