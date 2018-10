Bra Day

Distruggere il tumore ma non il seno. All'ospedale Cervello di Palermo, giornata dedicata al Bra Day

Mercoledì 17 ottobre a Palermo presso l'Ospedale Cervello si terrà il Bra Day 2018, ''Giornata Internazionale della Ricostruzione del Seno''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2018 - 10:49:23 Letto 382 volte

“Mantenere la propria integrità corporea dopo l’intervento per tumore al seno“ è questo il messaggio lanciato dal Bra Day, la Giornata Internazionale della Ricostruzione del Seno.

Mercoledì 17 ottobre a Palermo il Bra Day (acronimo di Breast Reconstruction Awareness Day) si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ospedale Cervello dove, per favorire l’informazione, la conoscenza e l’accesso alle tecniche di ricostruzione mammaria , a partire dalle 8,30 è in programma una giornata di approfondimento e di riflessione promossa dal Centro di riferimento regionale di chirurgia oncoplastica della mammella del Cervello, che ha come responsabile la dottoressa Naida Faldetta.

Il Bra Day si aprirà con l’intervento del Commissario dell’Azienda Villa Sofia Cervello Avv. Roberto Colletti e con la relazione della dr.ssa Naida Faldetta che parlerà della Chirurgia oncoplastica della mammella, ed aprirà la serie degli interventi degli specialisti. Diversi i momenti a tema previsti nel corso della giornata: la premiazione del VI concorso di poesia a tema Bra Day , il sorteggio della scultura “Giulietta non è fragile” dell’artista Ivana Di Pisa, Un duetto arpachitarra dei professori Mangiapane e Ustica, balli contemporanei e caraibici della Scuola di danza Style and dance , l’Hip Hop il Tip Tap e il Raggajam, il laboratorio gastronomico delle pazienti del centro del Cervello e le testimonianze delle donne che si sono sottoposte alla ricostruzione mammaria.

Il 30% delle donne italiane colpite dal tumore al seno ha meno di 50 anni e in Sicilia si registrano annualmente circa 2500 nuovi casi, ma solo il 23% conosce l’ampia gamma di trattamenti disponibili per la ricostruzione del seno, e solo il 19% comprende che la tempestività del trattamento del cancro al seno e la decisione di sottoporsi alla ricostruzione ha un grande impatto sulle opzioni disponibili e sul risultato dell’operazione. Ogni anno sono circa 200 le donne che si sottopongono ad intervento presso la Breast Unit dell’Ospedale Cervello, dove le pazienti sono prese in carico nella globalità delle procedure, non solo diagnostiche e chirurgiche, ma anche dal punto di vista psicologico e riabilitativo e nel follow up.

E saranno proprio le donne, che sono passate attraverso l’intervento e la ricostruzione mammaria, fra le protagoniste dell’evento del Cervello. Racconteranno la loro esperienza per fare capire che guarire e riprendere l’aspetto estetico non solo è possibile, ma è un percorso che si deve intraprendere. Insieme alle donne saranno presenti gli studenti, per un’azione di sensibilizzazione che quest’anno coinvolge 350 alunni dell’ultimo anno dei licei Giuseppe Garibaldi e Benedetto Croce, degli Alberghieri Cascino e Piazza, dell’Istituto Einaudi Pareto.

Anche quest’anno all’Ospedale Cervello è previsto un evento articolato nel corso del quale gli interventi dei medici, che faranno il punto della situazione su tecniche e procedure più recenti, si alterneranno con momenti di spettacolo, di discussione e di testimonianze.

"Sono ancora poche in Sicilia – sottolinea la dr.ssa Faldetta – le donne che prendono in considerazione la ricostruzione mammaria immediata . Eppure le tecniche di oggi sono sicure e assicurano un buon risultato sotto il profilo estetico, consentendo alle pazienti di non subire quel trauma psicologico causato dall’amputazione e l’alterazione del proprio fisico .Con il Bra Day ci prefiggiamo di diffondere informazioni più complete possibili sul tema della ricostruzione mammaria, per offrire alle donne che si trovano in questa situazione l’opportunità di fare scelte consapevoli. Destinatari di questo messaggio sono in particolare le nuove generazioni alle quali affidiamo, non solo simbolicamente, il compito di diffondere attraverso la scuola , la famiglia e gli amici la cultura della Breast reconstruction, i ragazzi infatti saranno insigniti della nomina di ambasciatori del Bra Day."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!