Disturbi cardiovascolari, il 15 giugno a Termini Imerese seminario e screening con l'ADA

Un'occasione per saperne di più sui disturbi vascolari della terza età, e per tenere sotto controllo livello glicemico e colesterolo. Presenti Gaetano Cuttitta e Giovanni Di Prima, presidenti ADA di Palermo e Termini Imerese

Pubblicata il: 12/06/2018

Proseguono le iniziative dell’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) di Palermo per promuovere la nozione di invecchiamento attivo e in buona salute.

Venerdì 15 giugno dalle ore 16, presso la sede comunale ADA di Termini Imerese in via Stesicoro 48, si terrà un seminario dedicato alla prevenzione dei disturbi vascolari nella terza età, che avrà quale relatore il medico Diego Ezio Fabra.

Saranno presenti anche Gaetano Cuttitta e Giovanni Di Prima, rispettivamente presidente provinciale dell’ADA di Palermo e presidente dell’ADA termitana.

Ma non è tutto: all’incontro seguirà uno screening per la misurazione del livello glicemico e del colesterolo, motivo in più per non perdere l'occasione di confronto e sensibilizzazione.

L'ingresso all'evento è libero.

