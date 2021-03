Dati covid falsificati

Diventerà Bellissima: ''Razza ottimo assessore e persona perbene, no allo sciacallaggio politico''

''Persona competente, perbene e moralmente integra e sono certo che questo sarà confermato anche al termine dell’indagine in corso'', queste le parole di Domenico Bonanno.

"In un momento difficile, la Sicilia perde un ottimo Assessore alla salute, persona competente, perbene e moralmente integra e sono certo che questo sarà confermato anche al termine dell’indagine in corso” queste le parole di Domenico Bonanno componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima e consulente dell’ex Assessore alla salute.

“Ho massima fiducia nella magistratura che mi auguro faccia presto, con l’assoluta convinzione che questa dolorosa vicenda si concluderà nel modo migliore per Razza. All’amico Ruggero la mia solidarietà e la mia vicinanza umana e politica. A lui un sincero grazie per il lavoro costante che ha permesso alla Sicilia di affrontare al meglio un’emergenza sanitaria senza precedenti e che ha messo in ginocchio, non dimentichiamolo, le più grandi potenze mondiali."

"Le istituzioni vengono prima degli uomini ed è quello che ancora una volta Razza ha dimostrato con le sue dimissioni. Un gesto raro – conclude Bonanno - che palesa profondo rispetto istituzionale, al contrario di quanti in queste ore freneticamente e spesso in malafede, stanno facendo sciacallaggio senza neppure conoscere a pieno la vicenda.

