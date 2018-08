menzione ''mario fiasconaro''

''DiVino Festival'', Davide Oldani e Carlo Petrini premiati a Castelbuono

Lo chef stellato e il fondatore di ''Slow Food'' sono stati ospiti speciali del festival nel borgo delle Madonie, con oltre 200 tra produttori di vino ed eccellenze agroalimentari

Mario Fiasconaro premia Davide Oldani

Grandi emozioni sabato 4 agosto al "DiVinoFestival", il principale evento eno-gastronomico della Sicilia, che anche quest’anno ha richiamato a Castelbuono (antico borgo nel Parco delle Madonie, poco distante da Palermo) oltre 200 tra produttori di vino ed eccellenze agroalimentari, e un numero elevatissimo di visitatori gourmand provenienti da ogni dove.

Uno su tutti l’appuntamento più atteso della serata: la cerimonia di consegna del "Premio Internazionale Gusto Divino", riconoscimento destinato a chi si è contraddistinto nel settore enogastronomico. E sul palco della centralissima Piazza Castello sono salite, fra gli altri, due ospiti d'onore che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico: lo chef stellato Davide Oldani e il fondatore di "Slow Food", Carlo Petrini. Entrambi hanno ricevuto la menzione speciale intitolata a Mario Fiasconaro, fondatore dell’azienda dolciaria castelbuonese oggi famosa nel mondo e finanziatore anche di questa edizione 2018 del "DiVino Festival". “Davide Oldani, chef stellato ideatore della 'Cucina Po - alta qualità e accessibilità', e Carlo Petrini, mente, anima e cuore dell’associazione internazionale Slow Food, sono due punti di riferimento assoluto per il food Made in Italy", ha affermato il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro. "È un onore consegnare loro, oggi qui a Castelbuono, i due riconoscimenti titolati a mio padre".

Fausto Fiasconaro premia Carlo Petrini

Ma Oldani e Petrini non sono stati gli unici protagonisti della serata. Uno dopo l’altro, infatti, sono saliti sul palco a ritirare il "Premio Internazionale Gusto Divino 2018": Charlie Arturaola, sommelier e wine educator; Livia Chiriotti, direttore editoriale di Pasticceria Internazionale; Francesco Condoluci, capo redattore della testata Economy; Paolo Di Stefano, inviato della redazione cultura del Corriere della Sera; Marco Romano, vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia; Fabiana Scarica, giovane chef vincitrice di Top Chef 2017; Giovanni Sinesi, sommelier; Sergio Staino, scrittore, disegnatore e fumettista.

Anche quest’anno Giuseppe Lo Cicero, in arte Pippo Madè, pittore palermitano di fama internazionale, ha voluto dimostrare il suo affetto nei confronti del "DiVino Festival" mettendo a disposizione la sua arte, unitamente all'Associazione Culturale "'Festina lente" presieduta dal figlio Rosario Lo Cicero Madè, per omaggiare i premiati: a Davide Oldani e Carlo Petrini sono state consegnate due sue opere uniche, mentre una sua litografia è andata a tutti gli altri premiati della serata. Tutti i premiati hanno inoltre ricevuto una riproduzione in legno - creata appositamente dal giovane architetto palermitano Francesca Mazzolla - dell’antica fontana che spicca nel centro di Piazza Margherita. La fontana racchiude in sé un forte valore simbolico: da sempre, rappresenta l’icona di Castelbuono.

